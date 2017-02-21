Матиос: в Одессе задержан военный, собиравшийся везти на Майдан автоматы

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащий Военно-морских сил Украины закупил для "Одесской народной республики" 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которые должны были быть применены в среду на акциях в центре Киева.

Его задержали "по горячим следам" в Одессе.

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"Контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведки, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие "патриот" собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти сегодня ночью в Киев для применения завтра на Майдане", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

facebook.com/MatiosAnatolii Автоматы, изъятые у военнослужащего ВМС в Одессе

В столице Украины 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме — во вторник около 4 тысяч правоохранителей заступили на службу по охране правопорядка.