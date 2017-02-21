Первая кровь. Массовые мероприятия в Киеве готовы выйти из-под контроля

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Урожай оружия и взрывчатых веществ собрали полицейские за несколько дней. И это только то, что удалось обнаружить в сумках, рюкзаках, карманах граждан. Сложно представить, что могло бы произойти, если бы его пустили в ход.

На Крещатике возле фильтрационного пункта во время поверхностного осмотра у молодого человека нашли штык-нож. 28-летний уроженец Закарпатья не смог четко объяснить, с какой целью переносил опасный предмет. У 20-летнего жителя Одесской области во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли охотничий нож.

На улице Михайловской был остановлен 57-летний киевлянин, в сумке у которого нашли перемотанную скотчем светошумовую гранату. К ней были прикреплены шурупы и другие металлические предметы, а также нечто, похожее на петарду. С какой целью мужчина пытался пронести это в места скопления народа, не известно.

kyiv.npu.gov.ua Перемотанные скотчем светошумовая граната и предмет, похожий на петарду. Изъяты 20 февраля в Киеве

В то же время у 20-летнего прохожего на Крещатике во время проверки нашли взрывпакет. А у 18-летнего местного студента обнаружили стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на экспертизу. Еще у одного 26-летнего жителя Киева полицейские изъяли нож кустарного производства. А у киевлян 16-ти и 20-ти лет во время проверки сотрудники столичной полиции изъяли кастеты.

kyiv.npu.gov.ua Предмет, похожий на взрывной пакет и изъятый на Майдане правоохранителями

И это только то, что полиция обнаружила в центре города за несколько дней усиленной охраны подступов к правительственному кварталу и Майдану Незалежности. И если взрывпакеты и шумовую гранату в качестве самообороны люди вряд ли будут носить с собой, они, скорее, подходят для организации беспорядков, то все остальное изъятое подходит для этого, считает эксперт из СБУ.

По мнению экс-руководителя главного следственного управления СБУ Украины Василия Вовка, ножи, кастеты и пистолеты наши граждане уже давно носят для самообороны. И если бы подобные мероприятия полиция проводила ежедневно, то уже давно бы пополнила оружейные склады.

"Я уверен, что ножи и пистолеты граждане носят для самообороны. И уверен, не рассчитывали кого-то на Майдане убивать, разве что участвовать в бытовых разборках. В любой день, если полиция устроит такой рейд по всему Киеву и других городах, то сможет изъять еще больше оружия. Никакой привязки к ситуации на Майдане это иметь не может. Тем более, что эти дни на Майдане в основном были бывшие АТОшники или люди под видом АТОшников, которые контролируются властью", — отмечает генерал СБУ.

Но если в эти дни в центре столицы все относительно спокойно, то не известно, что будет 22 февраля. К тому же в центре города усилили охрану правительственных объектов. Силовики серьезно боятся столкновений и кровопролития.

"22 февраля в Киеве запланированы мероприятия с участием радикальных сил, и возможны разные сценарии. Не даром правительственный квартал под усиленной охраной и не только силами полиции и Нацгвардии, очень много в гражданской одежде. Но это не говорит о том, что предупреждаются преступления или же какие-то незаконные действия. Это свидетельствует о том, что усиливается защита высших должностных лиц государства — депутатов, членов правительства и Администрации президента, а люди и правоохранители не защищены. И может повториться то, что произошло в августе 2015 года, когда под ВР в Нацгвардию полетела граната. Сто сотрудников МВД пострадали, были убиты, но ни один народный депутат не пострадал. Они спрятались за нацгвардейцами. Не исключено, что и 22 февраля в Киеве пострадает кто-то из людей, но не государственные деятели, которые пришли к власти по головам и трупам людей на Майдане", — отмечает Василий Вовк.

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Напомним, что с 18 по 22 февраля в центре Киева временно перекрыто движение транспортных средств по случаю мероприятий к третьей годовщине Революции достоинства и в память о погибших Героев Небесной сотни.

В эти дни в столице проходят многочисленные массовые мероприятия, к которым присоединяются активисты, киевляне, бойцы АТО и волонтеры. Правопорядок в Киеве охраняют около 6000 правоохранителей.