Годовщина Майдана: полицейские кордоны в Киеве унижают людей - Шабовта

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик в эфире Голоса Столицы сообщила, что центр города 21 февраля находится под усиленной охраной полиции. Крещатик и Майдан Незалежности перекрыты.

В понедельник, 21 февраля, полиция в центре столицы изъяла у граждан небольшой арсенал оружия: гранату, самодельное взрывное устройство, ножи, взрывпакет, стартовый пистолет, переделанный под боевое оружие, кастеты. Планировались ли какие-то провокации, неизвестно.

Как обезопасить себя во время массовых акций, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

В ВР ряд депутатов заявляют, что на акции протеста некоторые люди вроде бы имели целью устроить кровопролитие. Насколько такие заявления обоснованы?

– Некоторым не нравится вообще, что Крещатик отделен практически от простых людей. Ожидания каких-то террористических мероприятий, как правило, перегружаются политикой, перерастают в определенную бессмыслицу.

Я понимаю те расчеты, что, возможно, была бы использована и печальная дата, которая отмечается не только в Киеве, но и в других городах Украины. Но перед ней так много говорили различных слов об угрозе, традиционно о "руке Кремля", что это в душе уже, наверное, у большинства людей переросло не в понимание того, что это действительно угрозы, которым надо противостоять.

Учитывая распространение оружия в Украине, опасность вполне реальна?

– Я думаю, если бы полиция так же тщательно обыскивала граждан даже в том же районе Майдана Независимости и Крещатика, она бы каждый день получала такую же, а, может, даже больше статистику (изъятия) незаконных устройств, средств, огнестрельного оружия и тому подобное.

Мы, к сожалению, является государством, перегруженным огнестрельным оружием, гранатами. Мы даже перестали реагировать, когда звучит новость о том, что или оружие нашли, или использовали в абсолютно бытовых ссорах.

Мне трудно представить человека со здравым смыслом, который, глядя, какие границы там полицейских стоят, имеет в кармане гранату. Для покушения, исходя из тактики, все взрывные устройства прячутся где-то заранее. Также говорить, что полиция это искусственно делает – я не думаю, что это так.

Насколько многочисленные кордоны упрощают ситуацию в плане безопасности?

– Во-первых, эти границы унижают. Это главное, что чувствует, пожалуй, большинство людей, и я сам. Во-вторых, с точки зрения тактики это неправильно – как это было, например, под ВР, где прогремели взрывы и где погибли представители Нацгвардии.

Люди используются, как живые заборы. Если бы действовала действительно профессионально подготовлена одна, две или три группы, были бы отвлекающие какие-то маневры, я не думаю, что эти живые заборы так быстро смогли бы реагировать. И эффективность такого противодействия больше показательная, чем профессиональная.

Как нужно себя вести в толпе, если что?

– Держитесь подальше от этих толп. А во-вторых, нужно присматриваться. Если ты пошел и понимаешь, что есть какие-то тревожные ожидания, то надо, как минимум, немного крутить головой, присматриваться к людям.

В случае, если вы действительно увидите признаки каких-то непонятных действий какого-то человека, который что-то начинает доставать, то надо, как минимум, сказать об этом вслух, чтобы все увидели и услышали, и апеллировать к правоохранителям, которые находятся как можно ближе есть.

В такой ситуации нужно как-то успокоить свои страсти и пытаться действовать более вразумительно. Услышали стрельбу – нужно бежать в противоположную сторону, прятаться за любые выступы, чтобы, не дай бог, какой-то обломок не попал. Я в жизни не думал, что придется такое в эфире рассказывать, но, к сожалению, это реалия нашей сегодняшней жизни.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что около 400 человек присутствовали на панихиде по героям Небесной сотни и слушали проповеди священников.

А спецкор радиостанции из Харькова Юрий Ларин сообщил, что в Харькове взрывотехники обследовали места, где проходили митинги.