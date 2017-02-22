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    Фотоленты

    Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (113)

    (обновлено: )22911
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве
    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников Свободы и ПС
    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС

    В центре Киева начали собираться участники "Марша национального достоинства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом.

    Марш посвящен третьей годовщине Революции достоинства.

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

    Читайте также: Первая кровь. Массовые мероприятия в Киеве готовы выйти из-под контроля

    Более тысячи членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" собрались на Майдане, их количество продолжает увеличиваться. Активисты намерены пройти маршем с Майдана к Верховной Раде через Аллею Героев Небесной Сотни и улицу Институтскую. Многие участники акции одеты в камуфляжную форму, они держат флаги своих партий.

    В центре столицы находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. На центральных улицах стоят много полицейских автобусов и грузовых автомобилей Нацгвардии, пожарных и карет скорой помощи. Также на улицах, ведущих на Майдан, установлены рамки-металлоискатели, правоохранители избирательно просят пройти через них граждан, желающих попасть на главную площадь. Обстановка в центре столицы спокойная.

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