В центре Киева дежурят более шести тысяч силовиков

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. За правопорядком в центре столицы, где проходят массовые акции, следят около шести тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В столице 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. Во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащий Военно-морских сил Украины закупил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова, которые должны были быть применены в среду на акциях в центре Киева. В среду в столице проходит марш, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в ходе Евромайдана, протестующие направились с Майдана к зданию Верховной Рады.

"Около 6 тысяч столичных полицейских обеспечивают охрану правопорядка в Киеве. Усилены меры безопасности в центральной части города. Сегодня будут задействованы сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины", — сообщили в пресс-службе.

При этом работники гарнизона киевской полиции призывают организаторов и участников не нарушать общественный порядок и соблюдать требования действующего законодательства. В пресс-службе отметили, что правоохранители будут реагировать на любые проявления неуважения к закону, независимо от статуса и политических взглядов нарушителей.

Читайте также: Задержание контрактника ВМС с оружием "для Майдана"

Позже полиция Киева сообщила, что в марше принимают участие около 7 тысяч человек, его сопровождают правоохранители. "Колонна в сопровождении правоохранителей отправилась с Майдана Незалежности в направлении правительственного квартала. В настоящее время участие в мероприятиях, которые проходят в столице, принимают около 7 тысяч человек", — говорится в сообщении полиции.