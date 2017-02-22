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    Киев

    В центре Киева дежурят более шести тысяч силовиков

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (113)

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    В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в марше в центре Киева принимают участие около 7 тысяч человек. К охране правопорядка привлечены сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины.
    Ситуация в Киеве в День памяти Героев Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. За правопорядком в центре столицы, где проходят массовые акции, следят около шести тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции Киева.

    В Киеве проходит траурный марш в память о Героях Небесной сотни
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    Марш в память о Героях Небесной сотни в Киеве

    В столице 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. Во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащий Военно-морских сил Украины закупил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова, которые должны были быть применены в среду на акциях в центре Киева. В среду в столице проходит марш, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в ходе Евромайдана, протестующие направились с Майдана к зданию Верховной Рады.

    "Около 6 тысяч столичных полицейских обеспечивают охрану правопорядка в Киеве. Усилены меры безопасности в центральной части города. Сегодня будут задействованы сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины", — сообщили в пресс-службе.

    При этом работники гарнизона киевской полиции призывают организаторов и участников не нарушать общественный порядок и соблюдать требования действующего законодательства. В пресс-службе отметили, что правоохранители будут реагировать на любые проявления неуважения к закону, независимо от статуса и политических взглядов нарушителей.

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    Позже полиция Киева сообщила, что в марше принимают участие около 7 тысяч человек, его сопровождают правоохранители. "Колонна в сопровождении правоохранителей отправилась с Майдана Незалежности в направлении правительственного квартала. В настоящее время участие в мероприятиях, которые проходят в столице, принимают около 7 тысяч человек", — говорится в сообщении полиции.

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