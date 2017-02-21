В итоге Госдеп заставит Порошенко работать - Рудяков

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко после Мюнхенской конференции практически исчез из информационного поля Украины, отметившись лишь громким интервью немецкому изданию Bild.

На самой конференции, напомним, глава государства заявил, в частности, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, а "любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", а также в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

Кроме этого, в рамках конференции состоялась встреча министров иностранных дел в "нормандском формате", которая не принесла прорыва, но главы МИД заявили о договоренности относительно режима прекращения огня и призвали украинскую сторону прекратить блокаду Донбасса.

При этом в самой Украине блокада фактически продолжается, а годовщина Майдана проходит в тревожной атмосфере, случаются стычки и столкновения.

Как на украинскую политику в целом и позицию Порошенко в частности повлияла конференция в Мюнхене? На этот вопрос в комментарии РИА Новости Украина ответил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Власти здесь, мне кажется, нужно разделять. Президентская, кабминовская, тут даже разные внутри Кабмина – подразделения, ведомства, включая министерство внутренних дел и службу безопасности. Мне кажется, тут нужно различать реакцию, ответственность, действия.

А что касается президента: мне кажется, что участие в мюнхенской конференции не повлияло (на позицию Порошенко). А то, что президент не полетел потом в Нью-Йорк, на заседание Совета Безопасности и что отпала его встреча с американскими первыми людьми, это, безусловно, повлияло. Я думаю, что это фактор, который повлиял и еще повлияет на наши политические расклады", – сказал эксперт.

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Политолог также прокомментировал, появились ли у Порошенко новые договоренности после Мюнхена и как будет меняться отношение президента к общей политической ситуации в стране.

"Договоренности есть. Я думаю, после встречи Порошенко с (вице-президентом США – Ред.) Пенсом в Мюнхене требования есть. И требования предъявлены. И я думаю, что со стороны нашего звена власти, связанного с президентом, силовых структур, связанных с президентом, будет активизация каких-то действий и усилий.

Я думаю, этого нужно ожидать буквально чуть ли не со следующего понедельника или даже с пятницы. Я думаю, что эти вещи предполагаются. Когда Пенс говорит, что нужно усиливать борьбу с коррупцией, реформы, то для нас, для президента это сигнал, что нужно какие-то действия если не предпринимать, то демонстрировать. Я думаю, что нужно ожидать какого-то всплеска активности в ближайшее время", – подытожил Рудяков.