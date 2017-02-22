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    Видео задержания планировавшего теракты на Майдане военного

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (119)

    (обновлено: )11401
    Как сообщается, контрактник ВМС находился под контролем контразведки. Было установлено, что он заказал из зоны АТО и купил 12 автоматов АК, а также винтовку СВД.
    Видеоканал СБУ на Youtube

    СБУ опубликовала аудио- и видеоматериалы по делу о контрактнике ВМС, который намеревался отправить партию оружия в Киев на Майдан.

    Его задержали "по горячим следам" в Одессе.

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    "Контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведки, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие "патриот" собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти в Киев для применения на Майдане.

    В столице Украины 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме — во вторник около 4 тысяч правоохранителей заступили на службу по охране правопорядка.

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