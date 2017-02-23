Фотоитоги 23 февраля: митинг под Радой и ограбление банка в Киеве

В четверг под стенами парламента прошел митинг против налоговой полиции, участники которого говорили о том, что налоговая милиция — "репрессивный и коррумпированный орган, осуществлявший силовое давление на бизнес", поэтому "воскрешать" ее нельзя.

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В Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка, сумма ущерба устанавливается. Инцидент произошел на ул. Васильковской. Мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы деньги, при этом никто из клиентов и персонала банка не пострадал.