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    Фотоленты

    Фотоитоги 23 февраля: митинг под Радой и ограбление банка в Киеве

    (обновлено: )51
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции
    В помещении ограбленного банка
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилей
    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами:
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп
    Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды участникам Революции достоинтсва
    В результате взрыва в пакистанском городе Лахор погибли семь человек, ещё 15 пострадали. Взрыв произошёл на территории торгового комплекса. Полиция не исключает, что произошедшее может носить террористический характер.
    Во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).
    В Житомире прошел митинг против снижения пошлины на экспорт крупного рогатого скота.
    День Крыма в Верховной Раде
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    В помещении ограбленного банка
    В помещении ограбленного банка.
    ГУ НП Нацполиции в Киеве
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилей
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилей.
    @odi_city
    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами:
    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами.
    пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп.
    VALERY HACHE/AFP
    Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды участникам Революции достоинтсва
    Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды участникам Революции достоинства.
    Виталий Кличко, facebook
    В результате взрыва в пакистанском городе Лахор погибли семь человек, ещё 15 пострадали. Взрыв произошёл на территории торгового комплекса. Полиция не исключает, что произошедшее может носить террористический характер.
    В результате взрыва в пакистанском городе Лахор погибли семь человек, ещё 15 пострадали. Взрыв произошёл на территории торгового комплекса. Полиция не исключает, что произошедшее может носить террористический характер.
    Dawn.com
    Во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).
    Во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).
    УНИАН
    В Житомире прошел митинг против снижения пошлины на экспорт крупного рогатого скота.
    В Житомире прошел митинг против снижения пошлины на экспорт крупного рогатого скота.
    УНИАН
    День Крыма в Верховной Раде
    День Крыма в Верховной Раде.
    Ирина Геращенко, facebook

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    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции.

    В четверг под стенами парламента прошел митинг против налоговой полиции, участники которого говорили о том, что налоговая милиция — "репрессивный и коррумпированный орган, осуществлявший силовое давление на бизнес", поэтому "воскрешать" ее нельзя.

    Смотрите также: Протестующие принесли Порошенко билет в Липецк

    В Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка, сумма ущерба устанавливается. Инцидент произошел на ул. Васильковской. Мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы деньги, при этом никто из клиентов и персонала банка не пострадал.

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