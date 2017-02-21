Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Вероятно, уже в ближайшее время жители самопровозглашенных республик Донбасса станут активно получать документы о гражданстве ДНР и ЛНР. Это связано с тем, что Российская Федерация с конца прошлой недели официально признает эти паспорта, водительские права, дипломы об образовании, а также и другие удостоверения.

Указ президента России Владимира Путина о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса власти ДНР приветствуют и считают это свидетельством поддержки и заботы о народе Донбасса со стороны Российской Федерации.

"Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой народной республикой, — это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала, и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свою честь и достоинство. Это признание заслуг каждого жителя Донецкой народной республики", — заявил накануне глава самопровозглашённой ДНР, Александр Захарченко.

Жители самопровозглашённой ДНР новость о признании РФ республиканских документов также воспринимают с радостью и одобрением, при этом следующим этапом, по мнению большинства горожан, в перспективе должно стать признание РФ независимости республики.

"Все правильно сделали. Жители Донбасса просто счастливы, что наконец-то в России республику начали признавать на официальном уровне! Неважно, что с формулировкой временно, а вместо ДНР нас именуют как отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Главное, что лед тронулся. Одно только ясно, что от Украины отдаляемся всё дальше и дальше", — говорит дончанин, Виктор.

"За последние почти 3 года действительно одно из лучших и долгожданных событий. Россия начинает нас потихоньку признавать, теперь можно получить паспорт ДНР и спокойно выезжать с ним в Россию, зная, что это не просто бумажка, а действительно документ. Конечно, всех проблем это не решит, но юридических и бюрократических проволочек для жителей ДНР станет гораздо меньше и это радует", — говорит житель Донецка, Николай.

"Мое мнение, что это большой прогресс в жизни ДНР. Своим решением Москва показывает, что Россия с нами! Ещё на один шаг Донбасс стал ближе к своей большой Родине. Следующее, что должно произойти это признание нашей самостоятельности, потому что киевский режим мира Донецку не хочет, Порошенко заинтересован в войне и нескончаемой агрессии, а минские соглашения ему не указ и выполнять их не намерен. Поэтому решение о признании Россией самостоятельности ДНР дело времени, а там глядишь, и порядок конституционный навести помогут. Не может же эта бойня бесконечно длиться и чтобы люди страдали все время. В общем, поживём, увидим", — считает жительница Донецка, Алина.

"Тут вот эйфория пошла такая, что, вот, Путин признал паспорта ЛДНР и что де-факто это признание самих республик. Но, мне кажется, что мы выдаём желаемое за действительное. Да, документы Россия признала, хотя по большому счёту просто юридически закрепили то, что и так было. Не секрет, что по паспорту ДНР можно было границу в Ростовской области пересечь, и машины пропускали с номерами ДНР. Российские таможенники не разворачивали назад, если не было украинских документов, значит, было негласное указание сверху. О признании ДНР здесь речь не идёт, хотя, признание Россией наших документов, однозначно, смелый и решительный политический шаг. На этот счёт в Донецке многие не скрывают радости", — рассуждает житель Макеевки, Алексей.

К слову, сейчас оформление паспортов республиканского образца в Донецке и Луганске проходит достаточно затруднительно — в местных паспортных столах документы выдают очень медленно, очередь растягивается на несколько месяцев. Однако с официальным признанием Россией документов ДНР поток желающих получить паспорта, очевидно, увеличится в несколько раз, поэтому процесс их выдачи на местах, скорее всего, будет отработан и усовершенствован. При этом стоит добавить, что паспорт гражданина ЛДНР миграционная служба выдаёт только на основании местной прописки. То есть, паспорт не оформят, если гражданин имеет прописку за пределами фактической территории ДНР и ЛНР. Для того чтобы получить паспорт и прописаться в ЛДНР, нужно выписаться с подконтрольной Украине территории — такой порядок предусмотрен и для жителей зарегистрированных на украинской части Донбасса.

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Напомним, 19 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о временном признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Отмечается, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права. Сообщается, что указ будет действовать на период до политического урегулирования ситуации в регионе на основании минских соглашений.