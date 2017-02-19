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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях небывалый шум: Россия признала паспорта ЛНР и ДНР

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (83)

    (обновлено: )67970
    Официальное признание Россией паспортов ДНР и ЛНР в одночасье стало сенсацией и топовой темой для обсуждения в соцсетях. Что же пишут о причинах и последствиях такого шага простые украинцы, а также отечественные и зарубежные эксперты?
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Суббота, 18 февраля, стала исторической датой для жителей ДНР и ЛНР. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

    Смотрите также: Плотницкий о признании паспортов: мы часть русского мира

    Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в Украине и во всем мире. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности". В сообщении посольства США в Украине говорится, что признание Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям. А как же отреагировали на это событие в соцсетях?

     

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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