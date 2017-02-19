В соцсетях небывалый шум: Россия признала паспорта ЛНР и ДНР

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Суббота, 18 февраля, стала исторической датой для жителей ДНР и ЛНР. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

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Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в Украине и во всем мире. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности". В сообщении посольства США в Украине говорится, что признание Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям. А как же отреагировали на это событие в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook