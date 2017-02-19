Плотницкий о признании паспортов: мы часть русского мира

"Решение Владимира Путина — яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом. От себя лично и от лица всех граждан Луганской Народной Республики выражаю искреннюю благодарность президенту Российской Федерации за признание документов нашего государства. Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы — неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документа — тому подтверждение", — сказал Плотницкий.

Видео обращения Игоря Плотницкого размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.