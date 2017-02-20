В Белоруссии пока не принималось решение о паспортах ЛДНР - погранкомитет

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина, Нина Гурина. Решения о пропуске в Белоруссию иностранцев по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пока не принималось, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Что касается Белоруссии, пограничного комитета, то в настоящее время мы осуществляем пропуск граждан в соответствии с международными и двусторонними договорами о признании документов действительными для пересечения границы. При наличии такого действительного документа — будем пропускать (в страну — ред.)", — сказал представитель ведомства. Он подчеркнул, что в перечнях документов, предусмотренных этими международными договорами, "их (паспортов ДНР и ЛНР — ред.) нет".

"На данный момент ситуация такая. О других решениях мне не известно", — сказал Бычковский.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.