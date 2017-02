Хроника 18 февраля: признание РФ паспортов ДНР и ЛНР, вече на Майдане

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 18 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а "Нормандская четверка" договорилась о перемирии на Донбассе с 20 февраля и призвала прекратить блокаду. Также вчера определились все финалисты национального отбора Евровидения-2017. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Путин разрешил признавать в РФ паспорта ЛДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США, признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности".

"Нормандская четверка" договорилась о перемирии на Донбассе с 20 февраля и призвала прекратить блокаду

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры "нормандской четверки" договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей. Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. Помимо этого Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

Авдеевка и местный коксохим остались без света

Авдеевка и местный Авдеевский коксохимический завод снова остались без света. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Донецкой области Павел Жебривский. Генеральный директор завода Муса Магомедов уточнил, что электричество пропало из-за "продолжающихся обстрелов". В связи с прекращением электроснабжения местный координационный центр с 20.00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Помимо этого из-за обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

На Донбассе резко увеличилось число обстрелов

Военные сообщили, что за минувшие сутки ополченцы более ста раз открывали огонь по их позициям в Донбассе. "В общем зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра АТО. По данным силовиков, на донецком направлении под огнем оказались Невельское, Авдеевка, Зайцево, Троицкое, Луганское, Новоселовка, Опытное, Каменки, Пески и Новолуганское. Удары по ним наносились из крупнокалиберной артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

Стрельба в столичном кафе: ранены два человека

В Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены два человека. По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей, которые были госпитализированы. Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния, а стрелявшие разыскиваются.

Под Одессой обстреляли пассажирский автобус

В Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса — Киев", один человек получил огнестрельное ранение. Одесская полиция ведет поиски стрелявшего. На данный момент полиция отрабатывает две версии. Согласно первой версии, выстрел был сделан из хулиганских побуждений кем-то из местных жителей. По второй версии выстрелили из проходящего транспорта.

В Киеве прошло вече по случаю годовщины Майдана

На Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. На Майдане в память о Героях Небесной сотни развернута фотовыставка. Также в Киеве в субботу прошли мероприятия по случаю второй годовщины военных действий на дебальцевском плацдарме. Пройдя колонной от Крещатика, участники завершили марш на Софийской площади, где также состоялся памятный концерт звезд украинской эстрады.

Определились все финалисты национального отбора Евровидения-2017

Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time. В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Напомним, ранее финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!", певцы TAYANNA с песней I Love You, ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way. Финал национального отбора конкурса Евровидение-2017 состоится 25 февраля.

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну из суббот февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.