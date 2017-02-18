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    Реакция Порошенко на признание РФ паспортов ДНР и ЛНР

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (44)

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    Президент Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США прокомментировал признание Россией паспортов, выданных самопровозглашенными республиками на Донбассе.
    24 Канал на Youtube

    "Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал Порошенко.

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    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Видео размещено в интернете на "24 канале" на Youtube.

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