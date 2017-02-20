МИД Франции: признание Россией паспортов ЛНР и ДНР - не в духе "Минска"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что Париж сожалеет в связи с решением о признании в России документов, выданных в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как отметил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о признании паспортов ЛНР и ДНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями.

"Франция приняла к сведению указ президента России о признании официальных документов, выданных фактическими властями некоторых районов в Донецкой и Луганской областях. Франция выражает сожаление в связи с этим решением, которое не в духе минских соглашений", — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

По словам Надаля, "Франция призывает российские власти сконцентрировать свои усилия и использовать свое воздействие на лидеров сепаратистов с тем, чтобы минские соглашения были реализованы без промедления".

"Это единственный способ мирного и устойчивого решения кризиса на востоке Украины", — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".