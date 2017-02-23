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    Экономика

    Блокада Донбасса подорвет курс гривны - Гройсман

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (505)

    (обновлено: )1510
    Владимир Гройсман
    facebook.com/volodymyrgroysman

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада торговли с Донбассом может привести к разрушительным последствиям для экономики.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "Это будет означать, что подорвет курс национальной валюты в перспективе, остановится комплекс, в котором работает около 300 тысяч человек, а это наполнение местных бюджетов и зарплата людей. Это может привести к очень сильным разрушительным последствиям от таких действий", — сказал Гройсман журналистам на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Он отметил, блокада может привести к негативным последствиям в энергетике, в частности, к веерным отключениям электроэнергии.

    Власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

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