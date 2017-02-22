Герои фильма о событиях в Донбассе имеют реальных прототипов - Бортко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Режиссер Владимир Бортко, который готовится к съемкам художественного фильма о событиях в Донбассе по роману Александра Проханова "Убийство городов", рассказал, что все герои картины имеют реальных прототипов.

Ранее СМИ сообщили, что Бортко приступил к работе над фильмом "Убийство городов " по одноименному роману Проханова.

"Это достаточно интересно, это новый жанр для нашего кино, потому что по таким событиям художественные фильмы у нас снимают редко, если снимают вообще. В Америке это делают довольно часто, что-то происходит, и через год появляется фильм. Все персонажи имеют реальные прототипы. Александра Проханова будет играть Владимир Меньшов, а Алексей Чадов исполнит главную роль писателя Рябина, который отправился на Донбасс", — рассказал Бортко в среду на пресс-конференции.

Режиссер отметил, что в своей картине он "хочет предоставить слово и либеральной общественности". "Я хочу предоставить слово либеральной общественности, говорите все, что вы думаете, как вы хотите. Это я хотел бы сделать, это достаточно любопытно", — отметил Бортко.

Выпуск фильма запланирован на 2017 год.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.