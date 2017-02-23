Гаврилечко: блокировка Донбасса - это мистификация

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Так называемая торговая блокада с не подконтрольными Украине территориями, не смотря на всю пафосность, мало эффективна, так как грузы идет совсем другими путями, считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Кто вам сказал, что у нас на Востоке торговая блокада?! Если посмотреть на карту Украины и карту боевых действий, то можно обнаружить, что товарищи блокировщики блокируют что-то, что проходит в непосредственной близости от линии боевых действий. А много ли грузов повезут напрямую через линию боевых действий, с постоянным риском попасть под "Град"?! Уверен, что нет. Кроме этого, никто не догадался вытребовать у "Укрзализныцы" информацию, а сколько по этой ветке и когда проходило составов. Нам не говорят какие объемы угля возят с неподконтрольной территории. А, по данным офиса омбудсмен Украины в 2015 году на неподконтрольной территории было закуплено 6,8 миллиона тонн угля. А за 10 месяцев 2016 года 7,2 миллиона тонн. Объемы закупок увеличились процентов на 30. И увеличились объемы перевозок грузов через Мариуполь, Запорожье, Харьков, Донецк, Днепр. Что тогда блокируется?!", — отмечает Юрий Гаврилечко.

А вот у самих активистов совсем другие данные. По данным Штаба блокады торговли с оккупантами, за 28 дней блокады, они добились значительных успехов.

Редут "Богдан" возле станции Светланов в Луганской области не допустил пересечение линии разграничения с оккупантами 20 160 вагонов за 28 дней. Редут "Запорожье" возле города Бахмут в Донецкой области не допустил пересечение около 12 000 вагонов за 20 дней. Редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области не допустил пересечение 37 440 вагонов за 12 дней. Блок-пост на автомобильном пути вблизи поселка Золотое Луганской области пока выполняет контрольно-наблюдательную функцию.

Как отмечают блокировщики, на сегодняшний день (22 февраля) свою работу на оккупированной территории якобы остановили Енакиевский металлургический завод, объединение "Краснодонуголь" и Алчевский комбинат.

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Так как еще не одна ТЭС на территории Украины из-за нехватки угля не остановилась, разговоры о силовом разгоне блокировщиков утихли, можно предположить, что они никому не мешают и погоды не делают. Их решили не трогать.