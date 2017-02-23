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    Интервью

    Гаврилечко: блокировка Донбасса - это мистификация

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (503)

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    Практически месяц бывшие бойцы АТО под предводительством нескольких народных депутатов блокируют железнодорожные пути в прифронтовой зоне на востоке Украины, называя это торговой блокадой. Но при этом все грузы идут другим путем.
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Так называемая торговая блокада с не подконтрольными Украине территориями,   не смотря на всю пафосность, мало эффективна, так как грузы идет совсем другими путями, считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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    "Кто вам сказал, что у нас на Востоке торговая блокада?! Если посмотреть на карту Украины и карту боевых действий, то можно обнаружить, что товарищи блокировщики блокируют что-то, что проходит в непосредственной близости от линии боевых действий. А много ли грузов повезут напрямую через линию боевых действий, с постоянным риском попасть под "Град"?! Уверен, что нет. Кроме этого, никто не догадался вытребовать у "Укрзализныцы" информацию, а сколько по этой ветке и когда проходило составов. Нам не говорят какие объемы угля возят с неподконтрольной территории. А, по данным офиса омбудсмен Украины в 2015 году на неподконтрольной территории было закуплено 6,8 миллиона тонн угля. А за 10 месяцев 2016 года 7,2 миллиона тонн. Объемы закупок увеличились процентов на 30. И увеличились объемы перевозок грузов через Мариуполь, Запорожье, Харьков, Донецк, Днепр. Что тогда блокируется?!", — отмечает Юрий Гаврилечко.

    А вот у самих активистов совсем другие данные. По данным Штаба блокады торговли с оккупантами, за 28 дней блокады, они добились значительных успехов.

    Редут "Богдан" возле станции Светланов в Луганской области не допустил пересечение линии разграничения с оккупантами 20 160 вагонов за 28 дней. Редут "Запорожье" возле города Бахмут в Донецкой области не допустил пересечение около 12 000 вагонов за 20 дней. Редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области не допустил пересечение 37 440 вагонов за 12 дней. Блок-пост на автомобильном пути вблизи поселка Золотое Луганской области пока выполняет контрольно-наблюдательную функцию.

    Как отмечают блокировщики, на сегодняшний день (22 февраля) свою работу на оккупированной территории якобы остановили Енакиевский металлургический завод, объединение "Краснодонуголь" и Алчевский комбинат.

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    Так как еще не одна ТЭС на территории Украины из-за нехватки угля не  остановилась, разговоры о силовом разгоне блокировщиков утихли, можно предположить, что они никому не мешают и погоды не делают. Их решили не трогать.

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