наверх
22.02.201722:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Главы МИД Германии и РФ обсудили перемирие в Донбассе

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (67)

    (обновлено: )18420
    Министры обсудили ход выполнения договоренностей по преодолению внутриукраинского кризиса, достигнутых на заседании министерской "нормандской четверки" 18 февраля в Мюнхене.
    1 / 2
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ, министр иностранных дел Зигмар Габриэль провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Донбасс, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

    Министерская встреча нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция)
    @RussianCode
    До и после. Все "мирные планы" по Донбассу

    Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

    "Зигмар Габриэль выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина. Министры обсудили ход выполнения договоренностей по преодолению внутриукраинского кризиса, достигнутых на заседании министерской "нормандской четверки" 18 февраля в Мюнхене и касающихся прекращения огня в Донбассе, отвода тяжелых вооружений и активизации политического процесса урегулирования", — говорится в сообщении.

    Кроме того, был затронут ряд практических вопросов российско-германских отношений, согласован график двусторонних политических контактов на ближайшую перспективу.

    Ранее Габриэль заявил, что согласованный трехсторонней контактной группой режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается, несмотря на заявления министров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ