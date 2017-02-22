Главы МИД Германии и РФ обсудили перемирие в Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ, министр иностранных дел Зигмар Габриэль провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили Донбасс, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Зигмар Габриэль выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина. Министры обсудили ход выполнения договоренностей по преодолению внутриукраинского кризиса, достигнутых на заседании министерской "нормандской четверки" 18 февраля в Мюнхене и касающихся прекращения огня в Донбассе, отвода тяжелых вооружений и активизации политического процесса урегулирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, был затронут ряд практических вопросов российско-германских отношений, согласован график двусторонних политических контактов на ближайшую перспективу.

Ранее Габриэль заявил, что согласованный трехсторонней контактной группой режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается, несмотря на заявления министров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).