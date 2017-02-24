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    Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (514)

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    Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "ГС" заявил, что сотрудники Донецкой фильтростанции боятся выходить на работу, поэтому лишь с 27 февраля будут восстанавливать водоснабжение.
    Павел Малыхин
    hromadskeradio.org

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Из-за обстрела Донецкой фильтростанции без воды остались Авдеевка и часть Донецка.

    По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, на территории станции разорвались восемь снарядов. Повреждена труба, по которой подается хлор для очистки воды.

    Также известно, что резервуары с хлором уцелели. Сообщается, что в результате обстрела был эвакуирован весь персонал фильтростанции.

    Какова ситуация с водоснабжением, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи дійсно на даний момент без води вся Авдіївка?

    — Поки що в Авдіївці вода є. Але вона буда подаватися по годинах. 

    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    На месте обстрела Авдеевки: масштабные разрушения в жилом секторе

    Звідки вода?

    — Вода поступає від фільтрувальної станції до міста. В нас є наша ємкість, в якій накопичена певна кількість води. І ми можемо її роздавати по будинках.

    Наскільки серйозні пошкодження? 

    — Фільтрувальна станція знаходиться в сірій зоні, вона не підконтрольна Авдіївці і взагалі українській стороні. Робітники, які виїжджають на фільтрувальну станцію, живуть на тій стороні. 

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    З нашої сторони немає ніякої можливості провести ремонтні роботи? 

    — Ні. З нашої сторони ремонті роботи не можуть проводитися, тому що вона підконтрольна тій стороні.

    Чи є інформація, що частина Донецька залишилася без води?

    — Так. Ця станція подає воду як на Авдіївку, так і на велику частину Донецька. 

    Яка ситуація з обстрілами зараз?

    — Зараз ми чуємо, що навколо міста іде бій, обстріл. В місто не влучають, але навколо чути вибухи. 

    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия ночного обстрела Авдеевки

    Що з електропостачанням та опаленням в Авдіївці?

    — З електропостачанням, опаленням все нормально. 

    Тобто не можна сказати, скільки триватиме ремонт? 

    — Так. Наскільки я знаю, в людей, що там працюють, є певні психологічні бар'єри, і вони зараз бояться виходити на роботу. З ними працюють і кажуть, що десь в понеділок будуть відновлювати водопостачання. Наскільки це правда, я не знаю.

    Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

    Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

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