Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Из-за обстрела Донецкой фильтростанции без воды остались Авдеевка и часть Донецка.

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, на территории станции разорвались восемь снарядов. Повреждена труба, по которой подается хлор для очистки воды.

Также известно, что резервуары с хлором уцелели. Сообщается, что в результате обстрела был эвакуирован весь персонал фильтростанции.

Какова ситуация с водоснабжением, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно на даний момент без води вся Авдіївка?

— Поки що в Авдіївці вода є. Але вона буда подаватися по годинах.

Звідки вода?

— Вода поступає від фільтрувальної станції до міста. В нас є наша ємкість, в якій накопичена певна кількість води. І ми можемо її роздавати по будинках.

Наскільки серйозні пошкодження?

— Фільтрувальна станція знаходиться в сірій зоні, вона не підконтрольна Авдіївці і взагалі українській стороні. Робітники, які виїжджають на фільтрувальну станцію, живуть на тій стороні.

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З нашої сторони немає ніякої можливості провести ремонтні роботи?

— Ні. З нашої сторони ремонті роботи не можуть проводитися, тому що вона підконтрольна тій стороні.

Чи є інформація, що частина Донецька залишилася без води?

— Так. Ця станція подає воду як на Авдіївку, так і на велику частину Донецька.

Яка ситуація з обстрілами зараз?

— Зараз ми чуємо, що навколо міста іде бій, обстріл. В місто не влучають, але навколо чути вибухи.

Що з електропостачанням та опаленням в Авдіївці?

— З електропостачанням, опаленням все нормально.

Тобто не можна сказати, скільки триватиме ремонт?

— Так. Наскільки я знаю, в людей, що там працюють, є певні психологічні бар'єри, і вони зараз бояться виходити на роботу. З ними працюють і кажуть, що десь в понеділок будуть відновлювати водопостачання. Наскільки це правда, я не знаю.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.