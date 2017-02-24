Давидюк: присоединение к блокаде Донбасса - это политическая манипуляция

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Депутаты фракции "Самопомич"отправляются на Восток, чтобы присоединиться к участникам блокады на линии разграничения в зоне АТО. Об этом объявил с парламентской трибуны лидер фракции Олег Березюк.

Стоит отметить, что несколько нардепов от "Самопомочи", в том числе Семен Семенченко и Егор Соболев, являются организаторами блокирования железнодорожного сообщения с оккупированной территорией Донбасса. В связи с блокадой прекращены поставки антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС.

К чему приведет такое депутатское усиление блокады Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог Николай Давидюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що керує депутатами від "Самопомочі"в бажанні приєднатися до блокувальників Донбасу? Чим насправді обумовлена ця рішучість?

— Виключно політична маніпуляція. Насправді, те, що "Самопоміч"взяла в окраску своєї партії цю блокаду, це лише послабило саму блокаду і її головний меседж — це боротьба з контрабандою. Те, що "Самопоміч"сюди включилася, це вже показало, що це більше йде політична гра, ніж насправді вирішення реально існуючої проблеми торгівлі з окупантами. Тому що Україна сьогодні не може розраховувати в тому, що ті люди, які сьогодні вбивають українців – і солдатів, і мирне населення – можуть бути надійними постачальниками. Тобто надзвичайно дивно розраховувати на тих людей, які проводять обстріли, що вони будуть нас отоплювати чи будуть нам постачати. Тому проблема є, і ті люди, які насправді дуже часто — чесні і щирі люди, які знаходяться на блокаді, не мають нічого спільного з тими політиками, які сьогодні робили заяви в ВР.

Чи означає, що блокувальники Донбасу, отримавши групу людей з депутатським імунітетом, посилили свої позиції, ставши невразливими для кримінального переслідування?

— Тут іде підміна понять, тому що головне покликання депутата — це писати закони. А у нас вони працюють робінгудами. Вони використовують те, що вони безкарні і можуть втручатися в певні акції. Нехай пишуть закон і приймають закон, а не намагаються потім цим маніпулювати, що їх не можна посадити до в’язниці. Для того щоб поліція і прокуратура були чесними, їх треба реформувати. Знову ж таки ми посилаємося до закону. А вони намагаються користуватися якимись своїми певними благами. На жаль, блокада починалася як дуже вагома акція, і ці люди, які починали її, дійсно робили це щиро. Але те, що сьогодні робить "Самопоміч", це більше схоже на політиканську відповідь Садового Порошенку у відповідь на сміттєвий скандал. Тобто виключно йде боротьба з однієї сторони олігархів, з іншої сторони кандидатів в президенти на наступних виборах.

Можливо, група депутатів вирішила привернути до блокади більше уваги?

— Те, що парламентська трибуна дуже часто використовується для розголосу, або взагалі сам навіть мандат депутата використовується для розголосу — це нікому не секрет. Яскравий приклад – Олексій Гончаренко сьогодні. Тобто людина, яка ініціювала своє викрадення, сьогодні вони на цьому намагалися піаритися… тобто приблизно це така сама історія, коли депутатський рівень використовується виключно як інформаційний привід. Тобто депутата вкрали, депутат кудись поїхав, депутат кудись приїхав. Вони дещо змістили фокус своєї роботи. Замість того щоб робити дійсно продуктивні і якісні закони, які б змінили життя, тому що закони приймаються до дії, депутати сьогодні більше граються в якісь свої сценарії, політичні сценарії своїх партій, або окремих олігархів. Мені здається, все ж таки, депутати мали б ініціювати якісь більш інтелектуальні речі — і круглі столи, і конференції, і в рамках ВР, для того щоб вирішити питання постачання вугілля. Те, що у багатьох є сумнів у корупційності "Роттердам+", це треба підтверджувати, аргументи і давати пропозиції, як це вирішити. Найголовніше питання, щоб українці були енергетично незалежними, безпечними і найголовніше — не переплачували в чиюсь окремо взяту кишеню.

Прем’єр Гройсман запропонував блокувальникам спільний план дій, але вони назвали цей план неприйнятним.

— Зрозуміло, що це змога Гройсмана залучити їх до переговорів, але це виключно його професійний рівень, зможе він їх залучити, не зможе — це публічна сторона. Непублічна сторона – те, що по обидві сторони втягнуті олігархічні групи, які мають зовсім інші цілі, ніж ті, що публічно озвучуються. Все ж таки, сьогодні в українській політиці надзвичайно великий і потужний вплив фінансово-промислових груп. І він дуже часто вирішує і приймає рішення замість політиків. А політики дуже часто просто озвучують те чи інше рішення, яке було прийнято.

Точно так само по сміттю Гройсман зараз грає в жертву, що не хочуть протестувальники сідати з ним за стіл переговорів. Точно так само він грає, коли каже, що Садовий не може вирішити ситуацію зі своїм сміттям. Це просто дві сторони однієї медалі, коли йдуть політичні ігри, а населення просто страждає. З одної сторони, це вугільна криза, з іншої сторони, це сміттєва криза на Львівщині. Просто зіткнулися два сценарії. Один йшов в атаку, інший почав оборонятися. Я не бачу в цьому якоїсь реальної проблеми, насправді, якби політики більше думали про все-таки реформування країни, розвиток економіки, захист від зовнішнього ворога, і всю ту енергію, яку вони сьогодні направляють один проти одного, якби вони направляли про зовнішнього ворога, війна вже могла б бути завершена. Причому економічною, дипломатичною перемогою. Тобто не обов’язково — військовою. Але, на жаль, у нас сьогодні агресія один проти одного політиків набагато більше, ніж та, що сьогодні — проти зовнішнього ворога.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС"высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.