Скаршевский: блокада поставок угля приведет к девальвации гривны уже в марте

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Блокада поставок угля из Донбасса стала причиной введения чрезвычайного положения в энергетике. Одним из мер должно стать ограничение потребление электроэнергии в промышленном производстве, чтобы не допустить веерных отключений потребителей.

Под угрозой остановки оказались металлургические комбинаты, которые не только испытывают проблемы с коксующимся углем, но и могут быть вынуждены ограничить использование электроэнергии до 10% от объема потребления, что приведет к остановке производства.

В частности, коллектив металлургического комбината "Запорожсталь", входящий в "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова обратился к руководству Запорожья с призывом не допустить остановки производства и потери заказов предприятием.

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На территории самопровозглашенной ДНР из-за блокады Донбасса закрылось градообразующее предприятие Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область), в ЛНР закрылось ПАО "Краснодонуголь" (Луганская область).

Остановка металлургических предприятий приведет к сокращению валютных поступлений от экспорта металлопродукции и дальнейшей девальвации гривны уже в начале марта, прогнозирует экономист Виктор Скаршевский.

"Если резко уменьшатся объемы экспорта металла, будет меньше поступать валютной выручки в Украину, и будут условия для дальнейшей девальвации гривны. Остановился Алчевский металлургический комбинат, зарегистрированный на территории Украины, и валютные поступления наполняли золото-валютные резервы. На грани остановки Енакиевский металлургический завод… Здесь все очень просто: чем меньше валюты поступает в Украину, тем больше шансы ускоренной девальвации гривны", — заявил Скаршевский.

"Снижение валютной выручки в результате блокады может начаться в ближайшие недели. Сейчас мы наблюдаем укрепление курса, это обычно происходит после волны девальвации, и так три-четыре раза в год. В итоге мы получаем курс в конце года выше, чем в начале… Если блокада подействует, и металлургический комплекс уменьшит поставки на экспорт, а с ними уменьшится и приток валюты, то до середины марта мы будем наблюдать не укрепление гривны как сейчас, а наоборот — девальвацию", — прогнозирует эксперт.

По его словам, на курсовой стабильности также могут отразиться и выплаты вкладчикам обанкротившегося "Платинум Банка", которые вскоре начнутся.

" В общей сумме должны выплатить 4,9 миллиарда гривен. Кроме того, на протяжении всего года на курсовую стабильность будет влиять фактор "ПриватБанка". РИА Новости Украина Евгений Котенко Эхо национализации "ПриватБанка". Гольдарб о "малокровии" экономики ", — сказал Скаршевский.

При этом он напомнил, что рефинансирование, выданное банку в декабре, в объеме 25 миллиардов гривен, подстегнуло валютный курс до 29 грн за доллар в январе 2017 года.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.