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    Заблокированные в Донбассе составы с углём. Кадры с беспилотника

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (525)

    (обновлено: )49811
    Заблокированные в Донбассе составы с углём удалось заснять с помощью беспилотника. На кадрах, запечатленных дроном, видно множество вагонов с антрацитовым углём, который не могут доставить из Донецкой области из-за торговой блокады.
    Канал RT в Youtube

    Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что продолжение блокады Донбасса может больно ударить по экономике. При этом он подчеркнул, что больше всего от нее страдают простые украинцы. По его словам, существует риск веерных отключений, что ставит под угрозу экономический рост государства. Гройсман отметил, что в среднесрочной перспективе у Украины нет альтернативы антрацитовому углю, добываемому на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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