Заблокированные в Донбассе составы с углём. Кадры с беспилотника

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что продолжение блокады Донбасса может больно ударить по экономике. При этом он подчеркнул, что больше всего от нее страдают простые украинцы. По его словам, существует риск веерных отключений, что ставит под угрозу экономический рост государства. Гройсман отметил, что в среднесрочной перспективе у Украины нет альтернативы антрацитовому углю, добываемому на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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