Не блокада, так наводнение. Резкое потепление в Украине грозит катастрофой

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В тревожном ожидании

В Украине после холодов грядет резкое потепление. По прогнозам синоптиков, с 23 февраля температура воздуха днем поднимется на Западе страны аж до +13 градусов.

В то же время в КГГА уже предупредили, что из-за резкого потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, шести районам столицы может грозить подтопление.

Читайте также: Экологи Украины и Молдовы: Днестр под угрозой уничтожения

"Есть шесть районов, которые находятся в зоне риска: Голосеевский, Деснянский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский и Подольский. Там наибольшее количество водоемов. Мы делаем все, чтобы половодье было минимальное. Ежедневно мониторим ситуацию. Киевавтодор очищает стоки. Где нужно, уже сейчас откачиваем воду", — рассказали в управлении КГГА.

Ежегодно проблемы с половодьем возникают на реках Нивка, Сырец, каскаде озер Опечень на ул. Богатырской, на Дарницком мелиоративном канале. Каждую весну выходит из берегов река Лыбидь. Из-за нее затапливает ул. Старовокзальную, Пестеля, также железнодорожные пути и трансформаторные подстанции.

Кроме того, в связи с потеплением на реках Западной Украины прогнозируют подъем уровней воды на 0,5-1,5, в группе риска находятся реки Прут и Сирет. В их бассейнах ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями и разрушение ледового покрытия.

Перед этим в начале февраля паводок в Закарпатье подтопил полтысячи домохозяйств, девять дорог и четыре жилых дома, сообщали в ГСЧС.

"В течение 3 февраля в девяти районах Закарпатской области в результате осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в ручьях и реках и произошло подтопление 525 домохозяйств, 25 гектаров сельхозугодий, 9 дорог, 1 магазина, 4 жилых домов… из которых отселено 11 человек", — говорилось в сообщении ведомства.

Уже не впервой

Паводки в Украине случаются периодически и приводят нередко к катастрофическим последствиям.

Так, 7 ноября 2016 года на Закарпатье был зафиксирован рекордный паводок за последние 10 лет. Лишь за двое суток выпала месячная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на несколько метров.

Смотрите также: Появились фото масштабного паводка на Закарпатье

В результате стихии на Закарпатье ушло под воду поселение ромов.

В Закарпатской области были подтоплены более 120 домохозяйств и 25 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщал начальник Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак, уровень воды в реках поднялся, к примеру, в Уже на 3,5 м, а в Боржаве на 5 метров. По количеству осадков – это самый большой паводок в крае за последние 10 лет.

"Если бы такая ситуация случилась лет 15 назад, то подтопленной оказалась бы вся правобережная часть г.Ужгород. На сегодня в наиболее проблемных местах вдоль реки город защищают укрепляющие сооружения. Однако замечу, что в течение последних четырех лет государство не финансирует противопаводковую программу. Частично проблему решает финансирования из областного бюджета, но все равно имеем не более 30% от потребностей в финансировании", — заявлял он.

Тем временем, начальник Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Роман Гудак отмечал, что причина подтоплений в области не только в осадках. "Причина таких подтоплений – это не только аномальные осадки, а и человеческий фактор. Большинство подтоплений произошло из-за нежелания общин периодически прочищать ручейки и русла от накопившегося там мусора", — говорил он.

22 мая 2014 года ущерб от паводков во Львовской области составил 20 миллионов гривен. В результате ливней были подтоплены более 750 домов и повреждены 15 километров дорог.

Однако самый сильный паводок за последние 25 лет произошел в Украине в мае 2013 года.

Подъем воды в реках Украины оказался самым сильным за четверть века, а некоторые реки поднялись выше, чем за все время наблюдений. Были подтоплены около ста населенных пунктов, половина из которых — в Киевской области.

Что касается западных областей, то там пик наводнения пришелся на конец марта — начало апреля. В это время только в Ивано-Франковской области было подтоплено более 20 сел и городков, сообщали местные СМИ.

Однако, самая потенциальная опасность от наводнения — еще впереди, прогнозировал исполнительный директор Национального экологического центра Украины Виктор Мельничук. "…Происходит затопление берегов водоемов, в водохранилищах это вызывает береговую эрозию, затопления складов пестицидов и загрязненных территорий. Точно сказать не могу, потому что о такие загрязнения водоемов мы узнаем постфактум, а найти виновного в них — практически нереально", — считает эколог.

По материалам из открытых источников интернет