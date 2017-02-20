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    Общество

    В понедельник в Украине потеплеет до +7 градусов

    (обновлено: )23
    По данным Укргидрометцентра, в столице в понедельник без существенных осадков, местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем столбик термометра поднимется до 3..5°.
    Оттепель. Архивное фото
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

    Тигр в Киевском зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Тигры Киевского зоопарка радуются снегу

    "Днем в южной части осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, на юге — северо-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

    Температура днем 2-7° тепла.

    "В Киеве без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 3..5°", — уточнили в Укргидрометцентре.

    Во Львове, Днепре и Одессе в понедельник днем 4..6° тепла.

    Ранее сообщалось, что в результате гололеда в столице авто на полном ходу врезалось в дерево.

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