В понедельник в Украине потеплеет до +7 градусов

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

"Днем в южной части осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, на юге — северо-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Температура днем 2-7° тепла.

"В Киеве без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 3..5°", — уточнили в Укргидрометцентре.

Во Львове, Днепре и Одессе в понедельник днем 4..6° тепла.

Ранее сообщалось, что в результате гололеда в столице авто на полном ходу врезалось в дерево.