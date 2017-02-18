В субботу в Украине дожди со снегом

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу на большей территории Украины ожидаются дожди со снегом, сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков будет лишь в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Здесь ожидается переменно облачная погода.

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В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и востоке — от +1 до +4, на юге — от +4 до +7 градусов.

В Киеве синоптики также обещают осадки, температура воздуха днем составит от 1 до +3 градусов.

Как сообщалось ранее, с пятницы, 17 февраля, в Украине началось потепление – столбик термометра поднялся до 5 градусов выше нуля.