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    Общество

    В субботу в Украине дожди со снегом

    (обновлено: )17
    В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и востоке - от +1 до +4, на юге - от +4 до +7 градусов.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу на большей территории Украины ожидаются дожди со снегом, сообщает Украинский гидрометцентр.

    Без осадков будет лишь в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Здесь ожидается переменно облачная погода. 

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    В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и востоке — от +1 до +4, на юге — от +4 до +7 градусов.

    В Киеве синоптики также обещают осадки, температура воздуха днем составит от 1 до +3 градусов.

    Как сообщалось ранее, с пятницы, 17 февраля, в Украине началось потепление – столбик термометра поднялся до 5 градусов выше нуля.

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