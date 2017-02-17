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    Общество

    В Украине начинается потепление - синоптик

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    По данным синоптика Натальи Диденко, в Украине днем в пятницу ожидается от двух градусов мороза до двух тепла. При этом она сообщила, что в субботу потепление коснется всех областей страны.
    Потепление в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С пятницы, 17 февраля, в Украине начнется потепление – столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля, сообщила синоптик Наталья Диденко.

    Скульптуры World Snow Festival 2017
    Коллаж РИА Новости Украина
    Международный фестиваль снежной скульптуры. Украина заняла первое место

    По ее данным, днем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Ровно потеплеет от +1 до +5 градусов.

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    "В общем в Украине ожидается днем в пятницу от 2 мороза до 2 тепла. На Луганщине еще будет холоднее, до 5 мороза. Конечно, относительно тепло будет в Одессе, днем 2 – 4 градуса тепла", — написала Диденко на своей странице в Facebook

    Она добавила, что уже с субботы потепление охватит практически все области страны. "Конечно, о плюс 15 – 20 градусов еще слишком рано говорить", — подытожила синоптик.

    Ранее сообщалось, что Оболони и Подола в Киеве остались без тепла и горячей воды

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