В Украине начинается потепление - синоптик

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С пятницы, 17 февраля, в Украине начнется потепление – столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, днем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Ровно потеплеет от +1 до +5 градусов.

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"В общем в Украине ожидается днем в пятницу от 2 мороза до 2 тепла. На Луганщине еще будет холоднее, до 5 мороза. Конечно, относительно тепло будет в Одессе, днем 2 – 4 градуса тепла", — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что уже с субботы потепление охватит практически все области страны. "Конечно, о плюс 15 – 20 градусов еще слишком рано говорить", — подытожила синоптик.

Ранее сообщалось, что Оболони и Подола в Киеве остались без тепла и горячей воды.