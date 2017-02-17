В Киеве в субботу будет мокрый снег с дождем

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В субботу, в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

19-20 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 18 февраля

Ранее в КГГА сообщили, что с 18 по 22 февраля в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты.