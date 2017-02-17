В центре Киева перекроют дороги к годовщине Майдана

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С 18 по 22 февраля в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ограничение будет действовать с 7 утра и до окончания мероприятий. Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:

ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);

ул. Михайловская (от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);

ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

На время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.