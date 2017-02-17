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    Горбатюк: по делу Майдана осужден только один человек

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    Годовщина расстрела Майдана (15)

    (обновлено: )37
    По словам представителя ГПУ, о подозрении в противодействии протестным акциям 2013-14 гг. объявлено 351 человеку, из них - 48 высокопоставленным чиновникам самого высокого ранга, более 200 правоохранителей.
    Сергей Горбатюк
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. За преступления против активистов Евромайдана осудили только одного человека – так называемого "титушку", который приговорен к четырем годам заключения. Об этом начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1", передает ТСН.

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    По  словам представителя ГПУ, о подозрении в противодействии протестным акциям 2013-14 гг. объявлено 351 человеку, из них — 48 высокопоставленным чиновникам самого высокого ранга, более 200 правоохранителей.

    По результатам расследований в суд направлены обвинительные акты в отношении 220 человек. На данный момент вынесены приговоры в отношении 35 человек. Из этих приговоров реальное лишение свободы применено лишь к одному человеку – к так называемому "титушке", получившему четыре года заключения.

    Ранее Горбатюк сообщил, что Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Согласно информации, причина отказа — получение экс-"беркутовцами" российского гражданства.

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