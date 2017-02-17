В Киеве резко возросло число заявок на акции в годовщину Майдана

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Тридцать заявок поступили в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году; в акциях намерены принять участие 196 тысяч человек, сообщили в пятницу РИА Новости в столичной мэрии.

Ранее в четверг начальник полиции города Андрей Крищенко заявил, что поступило уже не менее 13 заявок.

В сообщении мэрии говорится, что 18 февраля в центральной части Киева запланированы 6 массовых акций при участии более 25 тысяч человек. Акции проведут участники событий на Майдане в 2014 году, а также ветераны военной операции в Донбассе.

Девятнадцатого февраля Организация украинских националистов намерена провести на площади Независимости акцию памяти погибших в 2014 году на Майдане при участии 100 тысяч человек.

Также 15 организаций подали заявки на проведение акций 20 февраля в центральной части Киева, в том числе возле здания администрации президента Украины.

В центральной части столицы 21-22 февраля пройдут разные митинги. Участники акций, среди прочего, намерены требовать отставки главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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