Павловский: протестные настроения растут, но много людей на Майдан не выйдет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Заявки на проведение акций в Киеве по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни подали 13 организаций. Как заявил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, полиция имеет в своем распоряжении достаточные силы и средства для обеспечения правопорядка.

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В Киеве на службу выйдут более шести тысяч правоохранителей. Полиция будет проверять документы и осматривать вещи.

Мероприятия, посвященные Дню Героев Небесной сотни, запланированы во всех регионах с 18 по 22 февраля.

Настроения украинцев прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

(публикуется на языке оригинала)

Які настрої українців зараз, наскільки радикальні?

— Соціологи простежують радикалізацію протестних настроїв в суспільстві. Це пов’язано з багатьма настроями, в тому числі, і з веденням бойових дій, і з невизначеністю, і з сценарієм розвитку ситуації на Донбасі, а також окремо акцентують увагу на проблемах соціально-економічної площини, пов’язаної з підвищенням комунальних нарахувань на послуги ЖКГ тощо.

Чи змінилось сприйняття українцями Революції гідності?

— Важко сказати. Таких чітких наслідків тенденцій не простежується. Звісно, що суспільство не може жити в постійній підвищеній мотивації і воно схильне робити історичну переоцінку подій.

Говорити про те, що якісь вкрай негативні тенденції щодо переоцінки цінностей майданних відбулись в суспільстві, то ні, такого немає. Але факт залишається фактом. Українське суспільство зараз переглядає своє ставлення до, наприклад, політичного уособлення результатів подій Майдану, мається на увазі до влади. Ми знаємо, що кардинально змінюються рейтинги політичних партій, політичних сил і президента, без сумніву, також.

Наскільки напруга в суспільстві, незадоволення владою може підштовхнути людей до масових акцій?

— От, наприклад, соціологи наводять досить цікаве опитування, десь місяць назад оприлюднене. Там були дуже цікаві показники. Питали в людей, чи ви вдоволені, чи невдоволені діями влади. Більшість людей казали, що невдоволені діями влади. Чи готові ви вийти на Майдан і якось радикально відстоювати свої позиції, таких людей була незначна кількість по відношенню до загалом протестних настроїв в суспільстві.

Тому, якщо перекладати на нормальну мову, я думаю, що протестні настрої потужні, але очікувати велику кількість людей на Майдані не доводиться.

Чи очікуєте ви провокацій? Наскільки вони вірогідні?

— Провокації дуже вірогідні. Ви маєте розуміти, що ми живемо в країні, яка веде постійні бойові дії, фактично кажучи, війну з агресором, який зацікавлений і демонструє схильність до ведення гібридних методів бойових дій. Тому, якщо ми говоримо в контексті масових акцій, будь-які масові акції в столиці держави, яка веде бойові дії, вони несуть загрозу провокативного характеру.

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Тому, я, наприклад, не раджу людям якось реагувати на дивні заклики, дуже обережно ставитись, навіть виходячи на вшанування пам’яті людей – героїв, загиблих на Майдані.

На одну із акцій організатори взагалі закликають приносити зареєстровану зброю, а незареєстровану десь приховати поблизу. Як це розуміти?

— Як провокацію політичних сил, які намагаються про себе нагадати. Я думаю, що не більше, не менше. Якраз такі заклики я бачив в Facebook, бачив ці прес-конференції, які проводились.

Люди, яким немає чого доводити в якісь конструктивній дискусії, вони намагаються апелювати до методів, які вже пройшли апробацію ефективну. Але, ви розумієте, що двічі в одну воду не вступиш і те, що робилось натхненно, зробити такими провокативними штуками буде дуже важко. Тому, я сподіваюсь, що український народ став мудрішим, пройшов якусь школу і не буде реагувати на провокації.

Тобто якщо такі заяви, рухи лунають від радикальних партій, то це, скоріше, спроба самопіару?

— Без сумніву. Немає передумов соціального характеру для того, щоб люди виходили, тим більше, зі зброєю в руках, відстоювати якісь принципові моменти, тому що принципових моментів немає.

Незадоволені соціально-економічними моментами, незадоволені владою, але не настільки, щоби прийти з автоматами і вимагати, щоб Гройсман зняв тарифи на ЖКГ або Порошенко раптово закінчив війну на Донбасі.

Напомним, по словам генерального прокурора Юрия Луценко, материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.