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    Первые лица страны почтили память Героев Небесной сотни

    (обновлено: )3802
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Министр культуры Евгений Нищук на церемонии памяти Героев Небесной сотни
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Гройсман, Гонтарева, Кличко почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Министр культуры Евгений Нищук на церемонии памяти Героев Небесной сотни
    Министр культуры Евгений Нищук на церемонии памяти Героев Небесной сотни
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Гройсман, Гонтарева, Кличко почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Гройсман, Гонтарева, Кличко почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото

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    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве

    Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане, сообщает пресс-служба президента.

    Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Воины почетного караула отсалютовали шестью залпами, прозвучал гимн Украины.

    В мероприятиях также приняли участие, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций.

    Смотрите также: Речь Порошенко на заседании СНБО

    В обращении по случаю Дня почтения памяти участников боевых действий на территории других государств президент отметил, что украинские воины с честью выполнили свой долг, продемонстрировали верность присяге, мужество и героизм. Глава государства напомнил, что только через афганскую войну прошло около 160 тыс. украинцев, многие из которых погибли.

    "Поколение, обожженное пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины", — сказал Порошенко.

    Ранее сообщалось, что в Хусте Закарпатской области осквернили стелу Героям Небесной сотни.

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