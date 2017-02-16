Порошенко почтил память Героев Небесной сотни

Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане, сообщает пресс-служба президента.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Воины почетного караула отсалютовали шестью залпами, прозвучал гимн Украины.

В мероприятиях также приняли участие, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций.

В обращении по случаю Дня почтения памяти участников боевых действий на территории других государств президент отметил, что украинские воины с честью выполнили свой долг, продемонстрировали верность присяге, мужество и героизм. Глава государства напомнил, что только через афганскую войну прошло около 160 тыс. украинцев, многие из которых погибли.

"Поколение, обожженное пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины", — сказал Порошенко.