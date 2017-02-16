Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого снова №1

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Два силовых ведомства — СБУ и МВД уже поставлены "в ружье" и переведены на усиленный режим службы. В Киеве, да и других городах Украины пройдут мероприятия к третьей годовщине Майдана. СБУ уже предупредило украинцев о возможном насилии и оно вполне может быть, считают эксперты.

В ружье!

Руководители Министерства внутренних дел, Нацполиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и командование Нацгвардии на видеоселекторном совещании обсудили план действий в дни чествования Героев Небесной сотни 18-22 февраля 2017 года.

В Киеве на службу выйдут более 6 000 правоохранителей. Полиция планирует принимать превентивные меры: осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а при необходимости — ограничивать доступ на отдельные участки.

Правоохранители призывают организаторов и участников запланированных массовых мероприятий с пониманием отнестись к работе по обеспечению публичного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

Но не только в МВД намекали на возможные беспорядки, но и СБУ заявила о возможных беспорядках и "руке Кремля".

По их данным, только в Киеве в 8-ми из 18-ти запланированных массовых мероприятий есть угроза перерасти в насилие, три мероприятия вообще организовывают с территории России, сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киев накануне годовщины Майдана

Быть бдительными не только на улицах, но и в Интернете призвала СБУ. Там, по их данным, за последнее время увеличилось количество сообществ и вымышленных аккаунтов, которые маскируются под патриотов Украины, но призывают к протестам и насилию.

Бег по кругу

Предупреждения СБУ и МВД уже входят в традицию. Что не праздник, митинг, акция протеста или же поминальные мероприятия, так силовики начинают запугивать.

К примеру, на День Независимости Украины даже советник министра МВД Зорян Шкиряк заявлял об ожидаемых попытках провокаций, как на восточном фронте, так и по все стране.

"Учитывая ситуацию, которая складывается на востоке, учитывая провокационную позицию, которую занимает руководство РФ, мы не исключаем возможных попыток провокаций как на восточном фронте, так и внутри страны. Поэтому будут усилены меры безопасности. В Киеве, в частности, охрану общественного порядка будут осуществлять 5 тысяч полицейских, спецназовцев, а также бойцов Национальной гвардии", — заявлял Шкиряк.

Но ничего экстраординарного не произошло. Не было потасовок и в ноябре на годовщину начала Майдана, хотя СБУ рассказывала о плане "Шатун". В Одессе, в канун майских, когда одесситы собирались почтить память погибших в Доме профсоюзов, полиция перекрыла все подступы, объясняя это якобы поиском бомбы по анонимному звонку.

И сегодня силовики завели ту же песню. По всей видимостью, перестраховываются они сами.

Не ходите граждане на Майдан гулять

По мнению адвоката Татьяны Монтян, слухи о готовящихся провокациях распускают не напрасно. Власть уже что-то задумала.

"Ходят слухи, что 20 февраля собираются поубивать кого-то на Майдане. А в каждом слухе есть доля правды. Я не знаю, какую "руку Кремля" нашла СБУ, по мне так они предупреждают только для того, чтобы потом снять с себя ответственность, дескать, мы говорили, а нас не послушались. Но я не удивлюсь, если сам СБУ все эти убийства и планирует, по старой, доброй привычке, потому что дома всех не удержишь, зато потом можно сказать: "А мы предупреждали!" Потому что никому кроме нынешней власти эти убийства не нужны. Чтобы накалить обстановку, закрутить гайки и продолжить наживаться на войнушке. Я лично советую всем сидеть дома и не высовываться", — подчеркивает Татьяна Монтян.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киев накануне годовщины Майдана

А все предпринимаемые меры безопасности МВД, по мнению адвоката, только для галочки. Они ничего не дадут.

"Мы все знаем, что собой представляет новая полиция, которую набрали по объявлению. Мы же видим, как они работают и толку от них никакого. Это если привлекут старые кадры, которые в курсе что делать во время массового скопления народа, возможно они смогут обеспечить безопасность. Но если в планах расстрелять людей, то тут даже старые кадры не помогут. Снайперам не помешает никто. Я бы сидела дома, потому что ходят упорные слухи, что товарищ Аваков собирается наделать трупов, они очень ему нужны", — констатировала Татьяна Монтян.

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Остается надеяться только на то, что запланированные мероприятия закончатся благополучно, и без серьезных последствий. Хотя сегодня вся Украина словно сидит на пороховой бочке и любой может поднести огонь к фитилю.