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    Расстрел Майдана. В деле появилось новое видео

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    На кадрах видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. За эти баррикады отходили и находились там длительное время лица в форме спецподразделения "Беркут".
    Канал на Youtube Війна

    В деле о массовых расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года во время акций протеста появилось новое видео, которое суду передали представители потерпевших.

    Избиение Беркутом журналистов. Видео
    Канал на Youtube Drongo55555
    Новое видео жестокого избиения "Беркутом" журналистов во время Майдана

    Во вторник, 14 февраля, видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, его приобщили к делу, передает Hromadske.

    На кадрах, которые, вероятно, сделаны из гостиницы "Украина", видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады — огонь ведут лица в черной форме — и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской.

    Именно за эти баррикады отходили и находились там длительное время лица в форме спецподразделения "Беркут".

    Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ранее сообщалось, что РФ отказала Украине в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев", подозреваемых по делу Майдана. 

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