Расстрел Майдана. В деле появилось новое видео

В деле о массовых расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года во время акций протеста появилось новое видео, которое суду передали представители потерпевших.

Во вторник, 14 февраля, видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, его приобщили к делу, передает Hromadske.

На кадрах, которые, вероятно, сделаны из гостиницы "Украина", видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады — огонь ведут лица в черной форме — и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской.

Именно за эти баррикады отходили и находились там длительное время лица в форме спецподразделения "Беркут".

Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

Ранее сообщалось, что РФ отказала Украине в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев", подозреваемых по делу Майдана.