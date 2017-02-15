Мэр французской коммуны Клерво-Ле-Лак отказал Ле Пен в проведении митинга

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Мэр французской коммуны Клерво-Ле-Лак Ален Пансери отказал лидеру партии "Национальный фронт", кандидату в президенты страны Марин Ле Пен в проведении митинга из соображений безопасности.

Ранее газета Progres сообщила, что Пансери отменил изначально предоставленную аренду помещения "Нацфронту" из-за того, что городские структуры города не предназначены для такого крупного мероприятия, а также из опасений возникновения общественных беспорядков. Предвыборный митинг планировалось провести в пятницу. Коммуна Клерво-Ле-Лак находится в департаменте Юра на востоке Франции.

"С точки зрения безопасности наша маленькая коммуна, где проживает 1,5 тысячи человек, не может принять митинг с такой личностью, которая может стать президентом, как Марин Ле Пен, который, возможно, привлечет от 1,5 до 2 тысяч человек", — заявил Пансери агентству Франс Пресс. Он добавил, что его реакция была бы такой же для все других кандидатов, которые могут победить на выборах.

По словам Пансери, 1 февраля мэрия предоставила аренду зала "частному лицу для проведения политического общественного собрания". Он пояснил, что только через неделю понял, что речь шла о предвыборном митинге Марин Ле Пен.

"Максимальная вместимость нашего зала — 600 человек, таким образом, существует риск, что большое число людей будет находиться снаружи", — пояснил мэр. Он добавил, что в соцсетях появились призывы провести демонстрации.

Как в свою очередь сообщил агентству директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин, у них были некоторые "споры" с мэрией, но подробностей он не привел.

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Согласно данным опроса компании OpinionWay, обнародованным в понедельник, шансы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу в выборах возрастают, однако все еще недостаточны для триумфа. Данные опроса компании Ifop, опубликованные во вторник, свидетельствуют, что Ле Пен за сутки потеряла 0,5% голосов избирателей, готовых поддержать ее кандидатуру.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.