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    Опрос: шансы Ле Пен на победу в выборах президента Франции возросли

    (обновлено: )12420
    Согласно данным проведенного во Франции опроса, фаворитом первого тура президентских выборов остается Ле Пен — 26% голосов, на втором месте - экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 20,5% голосов.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Шансы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу во втором туре президентских выборов Франции за сутки возросли на 0,5% — согласно данным нового опроса компании Ifop, свои голоса за нее намерены отдать 37,5% избирателей.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

    Фаворитом первого тура по-прежнему остается Ле Пен — 26% голосов. На втором месте окажется экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 20,5% голосов — за сутки он потерял 0,5%. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон сохранил свою позицию — 17,5% голосов.

    Если в опубликованном накануне опросе этой же компании Макрону прочили победу с 63% голосов против 37% у Ле Пен, то спустя сутки экс-министр потерял, а лидер партии, соответственно, приобрела 0,5% голосов.

    Результаты опроса были опубликованы на сайте журнала Paris Match.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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