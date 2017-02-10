Опрос: шансы Ле Пен на победу в выборах президента Франции возросли

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Шансы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу во втором туре президентских выборов Франции за сутки возросли на 0,5% — согласно данным нового опроса компании Ifop, свои голоса за нее намерены отдать 37,5% избирателей.

Фаворитом первого тура по-прежнему остается Ле Пен — 26% голосов. На втором месте окажется экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 20,5% голосов — за сутки он потерял 0,5%. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон сохранил свою позицию — 17,5% голосов.

Если в опубликованном накануне опросе этой же компании Макрону прочили победу с 63% голосов против 37% у Ле Пен, то спустя сутки экс-министр потерял, а лидер партии, соответственно, приобрела 0,5% голосов.

Результаты опроса были опубликованы на сайте журнала Paris Match.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.