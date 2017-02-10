Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

В ролике Ле Пен назвала главным врагом Франции исламистский фундаментализм, который, по ее словам, "расползается по нашей стране".

Также лидер "Нацфронта" заявляет о своей "приверженности гражданским правам и свободам", которые она всегда готова отстаивать, при этом напоминая, что она получила юридическое образование.

"Ваш выбор на предстоящих выборах — цивилизационный. Либо вы продолжите двигаться с теми, кто врал, провалился, предал, обманывал народ и потерял Францию — либо порядок", — говорит кандидат в президенты.

"Да, я хочу навести во Франции порядок, став главой государства. Я сделаю это от вашего имени. От имени народа", — заявила политик в конце ролика.

Согласно опубликованным в четверг данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен потерпит поражение во втором туре президентских выборов вне зависимости от того, станет ли ее соперником экс-премьер Франсуа Фийон или бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

По данным прогноза, опубликованным на сайте газеты Echos, Ле Пен в любом случае потерпит поражение во втором туре с 35% голосов против 65% в случае, если ее соперником станет Макрон, и с 40% голосов против 60% при возможном противостоянии с Фийоном.

Опрос OpinionWay был проведен в 3 по 5 февраля, участие в нем приняли 1700 респондентов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.