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    Ле Пен обещает вывести Францию из НАТО, если станет президентом

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    Согласно предвыборной программе Ле Пен, Франция покинет объединенное военное командование НАТО для того, чтобы страна не была вовлечена в войны, которые не являются ее войнами.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена вывести Францию из военного командования НАТО, следует из обнародованной в субботу предвыборной программы, содержащей 144 пункта.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    "Покинуть объединенное военное командование НАТО для того, чтобы Франция не была вовлечена в войны, которые не являются ее войнами", — говорится в пункте номер 118.

    Еще одно обещание — "восстановить национальные границы и покинуть Шенгенское пространство". В разделе о границах и иммиграции также есть положения о запрете на натурализацию нелегально пребывающих во Франции иностранцев и о сокращении миграции до 10 тысяч человек в год.

    Немалое внимание в обещаниях Ле Пен занимает борьба с терроризмом. В этом разделе — запрет организаций, связанных с исламскими фундаменталистами, борьба с джихадистскими сетями и усиление человеческих и технических ресурсов внешней и внутренней разведки.

    Среди других обещаний — возвращение Франции национального суверенитета. В рамках этого пункта, который идет под номером один, Ле Пен обещает "вернуть свободу и контроль над судьбой, восстановив суверенитет французского народа (денежный, законодательный, территориальный и экономический)".

    Также Ле Пен планирует пересмотреть конституцию страны, снизить число депутатов (с 577 до 300 человек) и сенаторов (с 348 до 200 человек), создать новые места в тюрьме.

    Согласно опросу, проведенному компанией Ifop, Ле Пен станет фаворитом первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов. Однако во втором туре ей прочат поражение – победителем, согласно опросу, станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Ранее потенциальным победителем выборов президента называли экс-премьера страны Франсуа Фийона, однако его рейтинг сильно пошатнулся на фоне скандала с якобы фиктивным трудоустройством его супруги.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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