Марин Ле Пен прогнозирует "эффект домино" в Европе после Brexit

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует в странах Европы "эффект домино". Об этом она сказала в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц.

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"Мы живём при конце одного мира и при рождении другого… Первый серьёзный удар по нашему прошлому, который спровоцирует "эффект домино" — это Brexit", — сказала французский политик.

В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод", в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига севера".

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.