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    Марин Ле Пен прогнозирует "эффект домино" в Европе после Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (398)

    (обновлено: )12630
    Кандидат в президенты Франции подчеркнула, что первый серьёзный удар по прошлому Европы, который спровоцирует "эффект домино" - это Brexit". По ее словам, европейцы живут "при конце одного мира и при рождении другого".
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует в странах Европы "эффект домино". Об этом она сказала в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц.

    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Toby Melville
    Последствия жесткого Brexit для ЕС

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    "Мы живём при конце одного мира и при рождении другого… Первый серьёзный удар по нашему прошлому, который спровоцирует "эффект домино" — это Brexit", — сказала французский политик.

    В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод", в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига севера".

    В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

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