Годовщина Майдана. Возможен силовой сценарий - Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины предупредила о возможности насильственного сценария во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Майдана.

"Мы видим, что РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ", — говорится в заявлении.

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив не исключает, что мероприятия. посвященные годовщине Майдана, могут закончится силовым противостоянием.

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"В Украине хватает политических сил, которые заинтересованы в раскачивании ситуации. Немало также и праворадикальных организаций, которые за милую душу готовы поучаствовать в этом раскачивании.

Но мое глубокое убеждение, что Украине сейчас противопоказаны любые подобные вещи. Да, власть надо менять, но путь, который исповедуют представители этих сил — явно не то, что нужно стране. Тем не менее, желания здравомыслящих людей может оказаться мало. РИА Новости Украина Евгений Котенко Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого - снова №1

Честно говоря, с беспокойством смотрю на предстоящую неделю, очень не хотелось бы, чтобы не был запущен новый Майдан со всеми вытекающими. Но наличие большого количества желающих, которые хотят пойти по этому пути,вызывает настороженность", — отметил Павлив.

Кроме того, эксперт прокомментировал заявление СБУ о возможности насильственного сценария во время событий годовщины Майдана.

"Это, скорее, игра на опережение. Уверен, что у Службы безопасности и МВД располагают оперативной информацией о предстоящих событиях и думаю, что она не самого радужного характера.

Другой вопрос, как будут развиваться эти события. Хотелось бы верить, что это все закончится относительно мирно. Российский след? Учитывая, что Украина стала фактором глобальной политики, я бы не исключал любой след. Но в моем понимании, основные заинтересованные лица находятся в Украине", — подытожил политолог.