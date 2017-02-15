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    Общество

    СБУ предупредила о возможности насильственного сценария в годовщину Майдана

    (обновлено: )29911
    Как отметил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, в столице с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами.
    Народное вече в годовщину Евромайдана в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Реализация насильственного мероприятия возможна на восьми мероприятиях в годовщину Майдана из 18, сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

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    "В ближайшее время и сотрудники нашей службы примут участие в памятных мероприятиях, которые будут посвящены празднованию Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. Но мы видим, что РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ", — цитирует Ткачука "112 Украина".

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.

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