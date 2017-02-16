В Киеве готовятся 13 акций к годовщине расстрела Майдана - Крищенко

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В период с 18 по 22 февраля на проведение массовых мероприятий в Киеве подали 13 заявок разные общественные организации и политические партии. Об этом сообщил в четверг зампредседателя Нацполиции Украины, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает "Укринформ".

"В настоящее время у нас есть 13 заявок-сообщений о массовых мероприятиях, а также те заявления, которые были размещены в сети Интернет", — сказал Крищенко на брифинге по вопросу обеспечения правопорядка во время мероприятий, приуроченных почтению памяти Героев Небесной сотни в Киеве.

По его словам, о намерении провести мероприятия в Киеве заявили разные общественные организации и политические силы с количеством участников от 100 до 100 тысяч человек.

Крищенко сообщил, что среди организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия, Самооборона Майдана, политическая партия "Український дім", союз ветеранов АТО города Киева, общественный союз "Воля громадян", общественная организация семей Героев Небесной сотни.

"Что касается заявки на 100 тысяч человек, она была подана организацией ОУН", — добавил он.

Крищенко сообщил, что в общей сложности к обеспечению общественного порядка в период Дней почтения памяти Героев Небесной сотни будет задействовано 6 тысяч правоохранителей.

"Сейчас могу сказать, что будет задействовано 6 тысяч стражей порядка, 3 тысячи из них — это военнослужащие Национальной гвардии Украины, будут задействованы дополнительные силы патрульной полиции, дополнительные силы из других регионов также будут направлены в город Киев", — подчеркнул Крищенко.

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По данным СБУ, в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий ведомство фиксирует "определенные признаки возможного использования насильственных сценариев".