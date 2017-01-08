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Украина: будет (ли) революция в 2017 году

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Привет, год 2017! (76)

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Общественный строй (олигархический капитализм, олигополия) в результате украинских "революций" не изменился, но теперь олигархи и приватизированная ими власть под предлогом "войны с Россией" вычищают остатки социальных гарантий.
Флаг Украины
Associated Press Manu Brabo

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Недавно – в очередную годовщину Майдана — в Киеве открыли выставку, посвященную "столетию украинской революции". Понятно, что устроители, среди которых Украинский институт национальной памяти, говоря о революции, подразумевают революцию национальную, а не социальную.

Евромайдан
РИА Новости Украина Евгений Котенко
The Daily Beast. Украинцы говорят: "Революцию предали"

Впрочем, на фоне катастрофического обрушения уровня благосостояния украинцев (случившегося как раз вследствие очередной национальной "революции", проходившей под лозунгом "Прочь от Москвы!"), националисты вынуждены обращаться и к социальной сфере.

В почтовый ящик бросили листовку: если бы не "волчий крюк" и сине-желто-коричневая цветовая гамма, можно было бы подумать, что это не гражданский корпус "Азов", а какие-нибудь "новые левые" пропагандируют "национализацию недр, стратегических отраслей экономики и естественных монополий – против хищнического грабежа нашей земли олигархическими структурами"…

Нет, это крайне правые выступают за "двухукладную экономику с соединением государственного и частного секторов – против крайностей олигархического капитализма и коммунизма".

Тут пропагандистский прием вполне прозрачен: словно "олигархический капитализм" и "коммунизм" — это одно и то же. Но это не так. Коммунизма мы не видели, а социализм как раз и создал ту материальную базу, которая позволила 25 лет жить олигархическому капитализму. Теперь советское наследие практически разграблено, исчерпано — и это приводит к обострению конкуренции между кланами, принимающей иногда формы "революций" — то "оранжевой", то "гидности"…

Общественный строй (олигархический капитализм, олигополия) в результате этих "революций" не изменился, но теперь олигархи и приватизированная ими власть под предлогом "войны с Россией" вычищают остатки социальных гарантий.

Как правые ходят "налево"

Настоящая социальная революция в Украине в 2017 году вряд ли возможна, но нельзя исключать возможность очередного олигархического переворота, считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Вадим Карасев. Архивное фото
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Карасев: империя Коломойского пала, время олигархов прошло

"Вряд ли революция состоится. Революция предполагает смену общественного устройства, смену правящего класса. А вот вероятность переворота, того, что одна группа в правящем классе будет отодвинута силовым путем другой группой, такая вероятность существует", — сказал политолог РИА Новости Украина.

Что касается листовок националистических политсил с фактически социалистическими лозунгами, то Золотарев напомнил: для украинской политики это нормально, "лозунги левые, а дела — правые". 

"В листовках декларируется борьба с олигархами и прочее, но эти листовки на деньги олигархов и напечатаны", — предположил эксперт.

Сколько украинцев нужно олигархической Украине?

Лидер партии "Великая Украина" Игорь Беркут не устает напоминать: "всем давно пора понять, что Украина советская и сегодняшняя – это разные страны".

"Надежды на то, что за ваш труд государство устроит вашу жизнь, напрасны. Сегодня страна принадлежит узкому круг лиц, миллиардеров и мультимиллионеров, причем все они либо находятся у власти, либо контролируют ее", — отметил политик.

По словам Беркута, на самом деле, реформы проводятся вовсе не для того, чтобы "простым" украинцам стало лучше жить, а… для быстрого и эффективного сокращения населения. Для балансировки существующей в Украине системы сверхдостаточно 4-5 миллионов населения, а остальные, с точки зрения олигархии – балласт, подлежат утилизации и выдавливанию из страны. Население уменьшается – значит, реформы успешны, считает Беркут.

Если этот факт осознают широкие массы, то… всякое возможно. Но стихийное восстание масс обречено на поражение. Нужны организаторы и идеологи, а левый фланг в украинской политике – пуст. Компартия под запретом, СПУ бездействует. Недавно заявила о себе новая партия "Социалисты", но о ее реальной боеспособности говорить пока рано.

Куда глаза глядят

Социальное недовольство нарастает, и психологический фактор может сыграть свою роль — как следствие фактора экономического: поддерживавший Майдан и войну украинский "креативный класс" (он же и средний) сталкивается с новыми реалиями. Эти реалии очень далеки от того, о чем так сладко "евромечталось"…

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Устенко: Украина - страна, которая еще не поняла, что она нищая

Как сказал в интервью РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, "…сейчас Украина — это страна, которая еще не поняла, что она нищая, и все еще живет как успешная, привыкшая к хорошим доходам".

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Доходы иссякли. По словам эксперта, "теперь украинская экономика является самой бедной экономикой Европы с минимальным ВВП на душу населения в пределах двух тысяч долларов".

"Простой" народ уже давно понял, что в "евроинтегрируемой" таким образом стране выжить будет проблематично — и потянулся "на выход". Теперь такое понимание настигнет и "креаклов". Впрочем, уже сейчас их доля среди трудовых мигрантов достаточно высока.

Возможность для всех недовольных уехать несколько снижает риск социального взрыва. Но переселиться в более благополучные страны смогут далеко не все. Что будут делать оставшиеся? В отличие от прежних "предгрозовых лет", на руках у населения много оружия, при поддержке власти и олигархов действуют радикальные организации, и эту "карту" вполне могут разыграть в политической борьбе. Только это снова будет не революция…

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