Украина: будет (ли) революция в 2017 году

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Недавно – в очередную годовщину Майдана — в Киеве открыли выставку, посвященную "столетию украинской революции". Понятно, что устроители, среди которых Украинский институт национальной памяти, говоря о революции, подразумевают революцию национальную, а не социальную.

Впрочем, на фоне катастрофического обрушения уровня благосостояния украинцев (случившегося как раз вследствие очередной национальной "революции", проходившей под лозунгом "Прочь от Москвы!"), националисты вынуждены обращаться и к социальной сфере.

В почтовый ящик бросили листовку: если бы не "волчий крюк" и сине-желто-коричневая цветовая гамма, можно было бы подумать, что это не гражданский корпус "Азов", а какие-нибудь "новые левые" пропагандируют "национализацию недр, стратегических отраслей экономики и естественных монополий – против хищнического грабежа нашей земли олигархическими структурами"…

Нет, это крайне правые выступают за "двухукладную экономику с соединением государственного и частного секторов – против крайностей олигархического капитализма и коммунизма".

Тут пропагандистский прием вполне прозрачен: словно "олигархический капитализм" и "коммунизм" — это одно и то же. Но это не так. Коммунизма мы не видели, а социализм как раз и создал ту материальную базу, которая позволила 25 лет жить олигархическому капитализму. Теперь советское наследие практически разграблено, исчерпано — и это приводит к обострению конкуренции между кланами, принимающей иногда формы "революций" — то "оранжевой", то "гидности"…

Общественный строй (олигархический капитализм, олигополия) в результате этих "революций" не изменился, но теперь олигархи и приватизированная ими власть под предлогом "войны с Россией" вычищают остатки социальных гарантий.

Как правые ходят "налево"

Настоящая социальная революция в Украине в 2017 году вряд ли возможна, но нельзя исключать возможность очередного олигархического переворота, считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Вряд ли революция состоится. Революция предполагает смену общественного устройства, смену правящего класса. А вот вероятность переворота, того, что одна группа в правящем классе будет отодвинута силовым путем другой группой, такая вероятность существует", — сказал политолог РИА Новости Украина.

Что касается листовок националистических политсил с фактически социалистическими лозунгами, то Золотарев напомнил: для украинской политики это нормально, "лозунги левые, а дела — правые".

"В листовках декларируется борьба с олигархами и прочее, но эти листовки на деньги олигархов и напечатаны", — предположил эксперт.

Сколько украинцев нужно олигархической Украине?

Лидер партии "Великая Украина" Игорь Беркут не устает напоминать: "всем давно пора понять, что Украина советская и сегодняшняя – это разные страны".

"Надежды на то, что за ваш труд государство устроит вашу жизнь, напрасны. Сегодня страна принадлежит узкому круг лиц, миллиардеров и мультимиллионеров, причем все они либо находятся у власти, либо контролируют ее", — отметил политик.

По словам Беркута, на самом деле, реформы проводятся вовсе не для того, чтобы "простым" украинцам стало лучше жить, а… для быстрого и эффективного сокращения населения. Для балансировки существующей в Украине системы сверхдостаточно 4-5 миллионов населения, а остальные, с точки зрения олигархии – балласт, подлежат утилизации и выдавливанию из страны. Население уменьшается – значит, реформы успешны, считает Беркут.

Если этот факт осознают широкие массы, то… всякое возможно. Но стихийное восстание масс обречено на поражение. Нужны организаторы и идеологи, а левый фланг в украинской политике – пуст. Компартия под запретом, СПУ бездействует. Недавно заявила о себе новая партия "Социалисты", но о ее реальной боеспособности говорить пока рано.

Куда глаза глядят

Социальное недовольство нарастает, и психологический фактор может сыграть свою роль — как следствие фактора экономического: поддерживавший Майдан и войну украинский "креативный класс" (он же и средний) сталкивается с новыми реалиями. Эти реалии очень далеки от того, о чем так сладко "евромечталось"…

Как сказал в интервью РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, "…сейчас Украина — это страна, которая еще не поняла, что она нищая, и все еще живет как успешная, привыкшая к хорошим доходам".

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Доходы иссякли. По словам эксперта, "теперь украинская экономика является самой бедной экономикой Европы с минимальным ВВП на душу населения в пределах двух тысяч долларов".

"Простой" народ уже давно понял, что в "евроинтегрируемой" таким образом стране выжить будет проблематично — и потянулся "на выход". Теперь такое понимание настигнет и "креаклов". Впрочем, уже сейчас их доля среди трудовых мигрантов достаточно высока.

Возможность для всех недовольных уехать несколько снижает риск социального взрыва. Но переселиться в более благополучные страны смогут далеко не все. Что будут делать оставшиеся? В отличие от прежних "предгрозовых лет", на руках у населения много оружия, при поддержке власти и олигархов действуют радикальные организации, и эту "карту" вполне могут разыграть в политической борьбе. Только это снова будет не революция…