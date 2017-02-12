Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа о его освобождении из стеклянной кабины на период слушания дела.

"Сегодня впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Надеемся, это решение станет прецедентом для всех судов страны!" — заявил адвокат бывшего парламентария Александр Мельников.

Кроме того, суд добавил к делу постановление о приобщении к стороне обвинения еще четырех прокуроров ГПУ.

Видео заседания размещено в интернете на канале "Громадське ТВ" на Youtube.

Ранее Мельников заявил, что в Старобельском суде прокуратура пытается незаконно продлить содержание под стражей его подзащитного.

В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 17 марта 2017 года.