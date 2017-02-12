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    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца

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    Дело Ефремова. Первый пошел? (647)

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    Старобельский районный суд Луганской области продолжил в четверг рассмотрение уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube

    В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа о его освобождении из стеклянной кабины на период слушания дела. 

    Экскурсия в камеру экс-регионала Ефремова. Видео
    ТСН/Youtube
    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

    "Сегодня впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Надеемся, это решение станет прецедентом для всех судов страны!" — заявил адвокат бывшего парламентария Александр Мельников.

    Кроме того, суд добавил к делу постановление о приобщении к стороне обвинения еще четырех прокуроров ГПУ.

    Видео заседания размещено в интернете на канале "Громадське ТВ" на Youtube.

    Ранее Мельников заявил, что в Старобельском суде  прокуратура пытается незаконно продлить содержание под стражей его подзащитного.

    В январе Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене". Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Сейчас политик находится под арестом до 17 марта 2017 года. 

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