наверх
06.02.201721:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (319)

    (обновлено: )14611
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия снегопада в Киеве
    Последствия снегопада в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Киев накрыл снегопад - уборка снегаФотоитоги 6 февраля: Киев под снегом, юбилей Елизаветы II, бунт в Румынии17:30 06.02.2017
    Снег - лучшие фотожабыИ снова неожиданно выпал снег: лучшие фотожабы на непогоду в Киеве15:24 06.02.2017
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории РумынииКрупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии12:30 06.02.2017
    Снегопад в КиевеСнегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах09:40 06.02.2017
    Подрыв ледовых заторов на реках ЗакарпатьяПодрыв ледовых заторов на реках Закарпатья06:19 06.02.2017
    Модульный городок для жителей Авдеевки в ЗапорожьеМодульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье04:22 06.02.2017
    В Киеве на Петровке горел CitroenВ Киеве на Петровке горел Citroen01:44 06.02.2017
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в УкраинеАкция протеста работников Бурштынской ТЭС21:58 05.02.2017
    Украинская неделя моды в КиевеВ Киеве стартовал юбилейный Ukrainian Fashion Week18:26 05.02.2017
    Все фотоленты
    Последствия снегопада в Киеве.

    Снегопад начался в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и продолжился в понедельник, из-за чего утром в городе образовались десятибалльные пробки, за день произошло около 80 аварий.

    По информации Укргидрометцентра, в течение ночи количество осадков в Киеве составляло 11 миллиметров, прирост снежного покрова — 12 сантиметров. 

    Со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание, в настоящее время проезд ограничен на дорогах в Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба "Автомобильных дорог Украины".

    Читайте также: И снова неожиданно выпал снег: лучшие фотожабы на непогоду в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки