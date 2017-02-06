Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

Снегопад начался в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и продолжился в понедельник, из-за чего утром в городе образовались десятибалльные пробки, за день произошло около 80 аварий.

По информации Укргидрометцентра, в течение ночи количество осадков в Киеве составляло 11 миллиметров, прирост снежного покрова — 12 сантиметров.

Со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание, в настоящее время проезд ограничен на дорогах в Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба "Автомобильных дорог Украины".

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