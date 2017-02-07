Ближайшие дни улучшения погоды не будет - синоптик

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В ближайшие несколько дней на большинстве территории страны синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады.

В восточных, Черниговской и Сумской областях 7-8 февраля температура существенно снизится до 20-26 градусов мороза. Снегопады ожидаются в большинстве областей Украины, кроме восточных и северо-восточных.

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В Житомирской и Киевской областях 8 февраля синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели и снежные заносы.

На Юге страны и Закарпатье температура снизится не так существенно, но будут мокрый снег с дождем, местами — гололед и налипание мокрого снега.

Подробнее о том, какой погоды ожидать Киеву, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це похолодання, яке ми очікуємо в найближчі дні, буде довготривалим і дійсно потужним?

— Воно дійсно потужне. Особливо це буде стосуватися сходу та північного сходу України, де температура повітря буде 20-26 градусів морозу. Але воно дуже тривалим не буде. Вже 11 лютого температура в цих регіонах підвищиться, зросте до 5-10 градусів морозу. Менш відчутним похолодання буде на заході і півдні України. А от головною характеристикою дійсно найближчих днів погоди, тобто сьогодні і завтра, це випадіння сильних снігопадів, які вже розпочалися в західних областях України. А також вони протягом дня поширяться на територію центральних областей. І найбільшу кількість опадів ми чекаємо на території Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та на півдні Київської області. І ця кількість опадів сумарна складе 15-20, місцями 25-30 мм, або приблизно стільки ж у сантиметрах, якщо міряти висоту снігового покриву.

У Києві нам варто очікувати продовження тих потужних снігопадів, які ми бачили вчора?

— Не зовсім так. Київ як раз знаходиться на межі зони, яка відділяє опади від територій без опадів. Таким чином, у місті Києві ми чекаємо, що протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів випаде 8-10 мм опадів у вигляді снігу. Звичайно, десь на 10-12 см зросте висота снігового покриву.

Тобто сніг буде, але не дуже сильний?

— По Києву – так, не дуже сильний. А от на півдні області буде потужний сніг.

Якої температури варто очікувати Києву, і коли найхолодніший час?

— Зараз у Києві 11 градусів морозу. І протягом 8, 9 і 10 лютого температура повітря становитиме від 15 до 18 градусів морозу в нічні години, а в денні години десь від 9 до 12 градусів морозу.

Чи є у вас довготривалий прогноз – якою буде погода до кінця лютого?

— Поки що ми можемо прогнозувати погоду десь на найближчих два тижні. То протягом найближчих двох тижнів цей найбільш холодний період закінчиться, потім морози послабшають, але все одно вони будуть практично до кінця місяця.

До цих вихідних морози спадуть чи ні?

— У вихідні дні, починаючи з 11 лютого, температура повітря підвищиться і становитиме від 8 до 13 градусів морозу у більшості областей України. А на півдні і заході — навіть ще вище. Таким чином, дійсно, морози послабшають.

Напомним, ранее глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире "ГС" заявил, что в ночь на 6 февраля на дорогах Киева работало 500 единиц снегоуборочной техники.