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    Стрельба в Харькове: брошенное оружие, штурм детсада и кровь на снегу

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (424)

    (обновлено: )44
    Стрельба в Харькове
    Стрельба в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    Стрельба в Харькове. Бойцы КОРДа готовятся к штурму детсада
    Стрельба в Харькове. Задержание подозреваемых
    Стрельба в Харькове с участием бойцов батальона Донбасс и активистов Восточного корпуса
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Вооруженный конфликт в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Стрельба в Харькове
    Жизни раненного в результате перестрелки, по данным полиции, ничего не угрожает
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    Полиция на месте происшествия
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове. Бойцы КОРДа готовятся к штурму детсада
    Стрельба в Харькове. Бойцы КОРДа готовятся к штурму детсада
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове. Задержание подозреваемых
    Стрельба в Харькове. Задержание подозреваемых
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове с участием бойцов батальона Донбасс и активистов Восточного корпуса
    Стрельба в Харькове с участием бойцов батальона "Донбасс" и активистов "Восточного корпуса"
    @Hromadske_kh
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    @Hromadske_kh
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    @Hromadske_kh
    Вооруженный конфликт в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    Вооруженный конфликт в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    @Hromadske_kh
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове
    @Hromadske_kh

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    Жизни раненного в результате перестрелки, по данным полиции, ничего не угрожает

    В Харькове поздно вечером в пятницу на территории жилого массива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошла перестрелка, в результате которой тяжелые ранения получил один из активистов.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

    Полиция сообщила о задержании девятерых человек; часть участников конфликта попыталась скрыться на территории детского сада, однако вскоре они сдались правоохранителям, оставив оружие.

    Смотрите также: Перестрелка в Харькове из-за блокады Донбасса: в сети появилось видео

    По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

    В свою очередь в батальоне "Донбасс" заявили, что человек с позывным "Испанец", которого подозревают в стрельбе, на данный момент уже около года не имеет отношения к батальону.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

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