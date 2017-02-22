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    Общество

    В Украине потеплеет до +13 градусов

    (обновлено: )71
    Во Львове в четверг ожидается дождь с мокрым снегом, в столице днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
    Оттепель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В четверг в Украине в ряде регионов существенно потеплеет, сообщает Укргидрометцентр. 

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    "Ночью в большинстве областей дождь с мокрым снегом, в Карпатах местами сильные осадки; днем небольшой, на Левобережье умеренный дождь. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица", — говорится в сообщении.

    Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат, днем местами и в Приазовье 25-30 м/с.

    "Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 8-13°", — отмечается в сообщении.

    В Киеве завтра ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

    Во Львове 23 февраля ожидается дождь с мокрым снегом, днем осадки ослабеют. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, умеренный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3..5°, днем 6..8°.

    В Днепре завтра будет дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..-2°, днем 4..6°.

    В Одессе в четверг небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер западный, юго-западный, умеренный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1..3°, днем 11..13°.

    Напомним, на минувшей неделе в столице упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль.

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